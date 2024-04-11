В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из проекта закона — Finance.ua

В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из проекта закона Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из проекта закона

Из-за оперативной ситуации на фронте главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил пожелание, чтобы нормы по демобилизации были рассмотрены в отдельном законопроекте.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Читайте также Уклонистов будут ограничивать в праве управлять автомобилем, но есть два исключения

«Конечный срок службы был вынесен в законопроект. Это произошло после обращения главнокомандующего Александра Сырского, который понимает оперативную ситуацию вдоль линии боевого столкновения, понимает, какие силы и средства есть в наличии и осознает планирование, которое предполагается в ближайшее время», — отметил Лазуткин.

Он подчеркнул, что никто не отказывается от демобилизации, и срок 36 месяцев отдыха никуда не исчезает.

Представитель Минобороны отметил, что проект закона о демобилизации будет разрабатываться не с нуля и этот процесс начнется уже в ближайшее время.

Читайте также В Украине началась демобилизация срочников

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект, который будет напрямую касаться вопросов демобилизации и ротации.

Также комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности опубликовал список тех, кто получит право на отсрочку от мобилизации по новому законопроекту.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.