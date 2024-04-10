Уклонистов будут ограничивать в праве управлять автомобилем, но есть два исключения — Finance.ua

Уклонистов будут ограничивать в праве управлять автомобилем, но есть два исключения Сегодня 12:01 — Личные финансы

Уклонистов будут ограничивать в праве управлять автомобилем, но есть два исключения

Комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Проект документа содержит норму о запрете на управление автомобилем. Однако есть два исключения.

Об этом написал народный депутат Александр Федиенко в Telegram-канале.

Так, временное ограничение человека в праве управления транспортными средствами не может быть применено в следующих случаях:

если это лишает человека основного законного источника средств к существованию;

если человек использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении человека с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Процесс лишения права на управление транспортным средством

ТЦК в течение 30 дней обращается в суд первой инстанции с документами, подтверждающими иск о необходимости ограничения права вождения транспортным средством.

Если иск принят, суд в течение 30 дней рассматривает иск в письменном виде (т.е. без необходимости вызова сторон на слушание).

Но в случае ходатайства о явке в суд или со стороны истца (ТЦК) или со стороны ответчика, суд может назначить заседание.

Суд может отказать ТЦК, если не будет доказано, что гражданин не исполнил обязанности, предусмотренные законом. Или если не будет доказано, что нельзя было осуществить его задержание и привод в ТЦК.

Решения судов по таким искам подлежат немедленному исполнению. На апелляцию дается 15 дней.

Напомним, ранее член Комитета Ирина Фриз сообщила , что Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вернулся к рассмотрению норм законопроекта об усилении мобилизации, предусматривающих блокирование счетов и предоставление консульских услуг для украинцев, уклоняющихся от мобилизации.

Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации.

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