Уклонистов будут ограничивать в праве управлять автомобилем, но есть два исключения — Finance.ua
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Уклонистов будут ограничивать в праве управлять автомобилем, но есть два исключения

Личные финансы
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Уклонистов будут ограничивать в праве управлять автомобилем, но есть два исключения
Уклонистов будут ограничивать в праве управлять автомобилем, но есть два исключения
Комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Проект документа содержит норму о запрете на управление автомобилем. Однако есть два исключения.
Об этом написал народный депутат Александр Федиенко в Telegram-канале.
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Так, временное ограничение человека в праве управления транспортными средствами не может быть применено в следующих случаях:
  • если это лишает человека основного законного источника средств к существованию;
  • если человек использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении человека с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.

Процесс лишения права на управление транспортным средством

ТЦК в течение 30 дней обращается в суд первой инстанции с документами, подтверждающими иск о необходимости ограничения права вождения транспортным средством.
Если иск принят, суд в течение 30 дней рассматривает иск в письменном виде (т.е. без необходимости вызова сторон на слушание).
Но в случае ходатайства о явке в суд или со стороны истца (ТЦК) или со стороны ответчика, суд может назначить заседание.
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Суд может отказать ТЦК, если не будет доказано, что гражданин не исполнил обязанности, предусмотренные законом. Или если не будет доказано, что нельзя было осуществить его задержание и привод в ТЦК.
Решения судов по таким искам подлежат немедленному исполнению. На апелляцию дается 15 дней.
Напомним, ранее член Комитета Ирина Фриз сообщила, что Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вернулся к рассмотрению норм законопроекта об усилении мобилизации, предусматривающих блокирование счетов и предоставление консульских услуг для украинцев, уклоняющихся от мобилизации.
Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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