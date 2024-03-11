В Опендатабот посчитали, сколько уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

В Опендатабот посчитали, сколько уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году (инфографика) Сегодня 15:30

В Опендатабот посчитали, сколько уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году (инфографика)

В 2023 году украинцы получили 1274 приговоров по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до 5 лет.

Об этом сообщает Опендатабот.

С самого начала войны в 2014 году уклонистам суммарно было вынесено 3 746 приговоров. Треть из них приходится на 2023 год.

Читайте также Без блокировки счетов: какие ограничения для уклонистов будут в законе о мобилизации

Первый пик наказаний уклонистов был в 2015 году: тогда было вынесено 1 596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало, достигнув 8 доведенных до конца дел в 2021 году. Однако уже в первый год Большой войны таких дел стало больше в 20 раз — 220 приговоров.

Количество дел в прошлом году возросло в 5 раз — до 1274. 60 уголовных производств завершились реальным заключением.

Инфографика: Опендатабот

В январе 2024 года уклонистам уже было вынесено 120 приговоров. Это уже 54% общего количества приговоров по этой статье за ​​весь 2022 год.

Читайте также Президент АУБ прокомментировал, как финограничения для уклонистов повлияют на банковскую сферу

Напомним, 30 января Кабинет Министров повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации , военном учете и прохождении военной службы. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.

В частности, среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.