В Опендатабот посчитали, сколько уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
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В Опендатабот посчитали, сколько уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году (инфографика)

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В Опендатабот посчитали, сколько уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году (инфографика)
В Опендатабот посчитали, сколько уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году (инфографика)
В 2023 году украинцы получили 1274 приговоров по судебным делам об уклонении от военной службы. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до 5 лет.
Об этом сообщает Опендатабот.
С самого начала войны в 2014 году уклонистам суммарно было вынесено 3 746 приговоров. Треть из них приходится на 2023 год.
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Первый пик наказаний уклонистов был в 2015 году: тогда было вынесено 1 596 приговоров. Далее их количество постепенно спадало, достигнув 8 доведенных до конца дел в 2021 году. Однако уже в первый год Большой войны таких дел стало больше в 20 раз — 220 приговоров.
Количество дел в прошлом году возросло в 5 раз — до 1274. 60 уголовных производств завершились реальным заключением.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В январе 2024 года уклонистам уже было вынесено 120 приговоров. Это уже 54% общего количества приговоров по этой статье за ​​весь 2022 год.
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Напомним, 30 января Кабинет Министров повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.
В частности, среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

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По материалам:
Finance.ua
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