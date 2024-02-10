Президент АУБ прокомментировал, как финограничения для уклонистов повлияют на банковскую сферу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент АУБ прокомментировал, как финограничения для уклонистов повлияют на банковскую сферу

Личные финансы
150
Президент АУБ прокомментировал, как финограничения для уклонистов повлияют на банковскую сферу
Президент АУБ прокомментировал, как финограничения для уклонистов повлияют на банковскую сферу, Фото: vsn.ua
Финансовые ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации, предусмотренные новым правительственным законопроектом об усилении мобилизации (№ 10 449), не будут оказывать существенного влияния на банковский сектор из-за незначительного числа тех, кого они коснутся.
Об этом сказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Если мы возьмем численность необходимой мобилизации на этот год, которая звучит в интернете, и если из этой цифры люди будут нарушать закон, то да, возможно, они откажутся от банковской карты. Это точно не повлияет на устойчивость (банковской. — Ред.) системы», — сказал он.
Читайте также
Президент АУБ обосновывает свое мнение тем, что доля пригодных к призыву на фронт незначительна по отношению к остальному населению, которое проживает в Украине, тем более, что потенциально нарушать закон о мобилизации будет лишь определенная доля людей от общего призыва в 2024 году.
«Мы говорим о какой-то доле из этого объема (общей мобилизации в 2024 году. — Ред.), которые могут потенциально нарушать. То есть речь идет не о каких-то больших цифрах», — подытожил Дубас.
Читайте также
Он констатировал, что нормы законопроекта о финограничениях не будут оказывать существенного негативного влияния на устойчивость и стабильность банковского сектора, а также на объем средств физических лиц на счетах в банках.

Справка Finance.ua:

  • Согласно тексту документа, за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и потребовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.