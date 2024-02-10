Президент АУБ прокомментировал, как финограничения для уклонистов повлияют на банковскую сферу — Finance.ua

Президент АУБ прокомментировал, как финограничения для уклонистов повлияют на банковскую сферу Сегодня 10:24 — Личные финансы

Президент АУБ прокомментировал, как финограничения для уклонистов повлияют на банковскую сферу, Фото: vsn.ua

не будут оказывать существенного влияния на банковский сектор из-за незначительного числа тех, кого они коснутся. Финансовые ограничения для лиц, уклоняющихся от мобилизации, предусмотренные новым правительственным законопроектом об усилении мобилизации (№ 10 449),на банковский сектор из-за незначительного числа тех, кого они коснутся.

Об этом сказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Если мы возьмем численность необходимой мобилизации на этот год, которая звучит в интернете, и если из этой цифры люди будут нарушать закон, то да, возможно, они откажутся от банковской карты. Это точно не повлияет на устойчивость (банковской. — Ред.) системы», — сказал он.

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Президент АУБ обосновывает свое мнение тем, что доля пригодных к призыву на фронт незначительна по отношению к остальному населению, которое проживает в Украине, тем более, что потенциально нарушать закон о мобилизации будет лишь определенная доля людей от общего призыва в 2024 году.

«Мы говорим о какой-то доле из этого объема (общей мобилизации в 2024 году. — Ред.), которые могут потенциально нарушать. То есть речь идет не о каких-то больших цифрах», — подытожил Дубас.

Он констатировал, что нормы законопроекта о финограничениях не будут оказывать существенного негативного влияния на устойчивость и стабильность банковского сектора, а также на объем средств физических лиц на счетах в банках.

Справка Finance.ua:

Согласно тексту документа, за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и потребовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.

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