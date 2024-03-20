До 100 тыс. грн: в Украине хотят увеличить штрафы за уклонение от мобилизации — Finance.ua

До 100 тыс. грн: в Украине хотят увеличить штрафы за уклонение от мобилизации Сегодня 19:44 — Личные финансы

До 100 тыс. грн: в Украине хотят увеличить штрафы за уклонение от мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны активно работает над рассмотрением поправок к законопроекту о мобилизации. Предложенные правительством поправки предусматривают увеличение штрафов за уклонение от мобилизации, однако конкретная сумма пока не определена.

Ожидается, что штрафы могут составлять 100 тысяч гривен или больше.

Об этом сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз.

Она сообщила, что комитет отклонил идею ограничения прав уклоняющихся на управление транспортными средствами и заморозку их банковских счетов.

Вместо этого, граждане в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь возможность самостоятельно обновлять свои данные через различные каналы, включая электронный кабинет, в случае введения военного положения.

Фриз также отметила, что 19 марта была принята норма, обязывающая районные администрации информировать малые громады, что освобождает старост от личной раздачи повесток.

Дополнительно, были внесены изменения в положения о конфискации транспортных средств у компаний, установив четкие критерии и ограничения для таких мер.

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Фриз выразила надежду на то, что законопроект будет готов ко второму чтению в парламенте в ближайшие недели. С этой целью Комитет продолжает работать над поправками в законопроект для его дальнейшего совершенствования.

Кроме того, она подчеркнула важность профессиональной подготовки, мотивации и изменения информационной политики для эффективной мобилизации и необходимости обеспечения соответствующими ресурсами. По ее словам, если эти условия будут выполнены, мобилизация не вызовет беспокойства среди населения.

Напомним, народные депутаты Украины, ныне дорабатывающие новый законопроект о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать уведомления в электронный кабинет военнообязанные смогут по собственному желанию.

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13 марта стало известно, что в Раду внесли законопроект о мобилизации осужденных. Он предусматривает возможность освобождения осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы. В случае его принятия осужденные получат право на условно-досрочное освобождение.

Обозреватель По материалам:

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