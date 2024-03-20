До 100 тыс. грн: в Украине хотят увеличить штрафы за уклонение от мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

До 100 тыс. грн: в Украине хотят увеличить штрафы за уклонение от мобилизации

Личные финансы
76
До 100 тыс. грн: в Украине хотят увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
До 100 тыс. грн: в Украине хотят увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны активно работает над рассмотрением поправок к законопроекту о мобилизации. Предложенные правительством поправки предусматривают увеличение штрафов за уклонение от мобилизации, однако конкретная сумма пока не определена.
Читайте также
Ожидается, что штрафы могут составлять 100 тысяч гривен или больше.
Об этом сообщила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз.
Она сообщила, что комитет отклонил идею ограничения прав уклоняющихся на управление транспортными средствами и заморозку их банковских счетов.
Вместо этого, граждане в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь возможность самостоятельно обновлять свои данные через различные каналы, включая электронный кабинет, в случае введения военного положения.
Фриз также отметила, что 19 марта была принята норма, обязывающая районные администрации информировать малые громады, что освобождает старост от личной раздачи повесток.
Дополнительно, были внесены изменения в положения о конфискации транспортных средств у компаний, установив четкие критерии и ограничения для таких мер.
Читайте также
Фриз выразила надежду на то, что законопроект будет готов ко второму чтению в парламенте в ближайшие недели. С этой целью Комитет продолжает работать над поправками в законопроект для его дальнейшего совершенствования.
Кроме того, она подчеркнула важность профессиональной подготовки, мотивации и изменения информационной политики для эффективной мобилизации и необходимости обеспечения соответствующими ресурсами. По ее словам, если эти условия будут выполнены, мобилизация не вызовет беспокойства среди населения.
Напомним, народные депутаты Украины, ныне дорабатывающие новый законопроект о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать уведомления в электронный кабинет военнообязанные смогут по собственному желанию.
Читайте также
13 марта стало известно, что в Раду внесли законопроект о мобилизации осужденных. Он предусматривает возможность освобождения осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы. В случае его принятия осужденные получат право на условно-досрочное освобождение.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.