Мобилизация в Украине: как призывают офицеров запаса — Finance.ua

Мобилизация в Украине: как призывают офицеров запаса Сегодня 19:45

В 2024 году в Украине продолжается действие военного положения и проходит всеобщая мобилизация. Об особенностях призыва офицеров запаса в Украине, их правах и обязанностях читайте в материале Фактов ICTV.

Что это за звание

Офицером запаса может стать гражданин Украины, отвечающий следующим условиям:

имеет диплом бакалавра или высшей образовательной степени,

закончил курс подготовки офицеров запаса,

сдал установленный экзамен по окончании курса,

прошел аттестацию в офицерский состав.

Согласно Закону Украины О воинской обязанности и военной службе, такие украинцы получают первичное воинское звание офицера запаса и являются военнообязанными.

Военное обучение будущих офицеров запаса проводится по программе подготовки в вузах и военных учебных подразделениях. Такая подготовка содержится в учебных планах учебного заведения в качестве отдельной дисциплины для студентов.

Что известно о мобилизации офицеров запаса

Согласно украинскому законодательству, мобилизации подлежат все военнообязанные граждане страны. Соответственно, офицеры запаса также могут быть мобилизованы, поскольку имеют такой статус.

Во время объявленной всеобщей мобилизации офицеры запаса обязаны прибыть в ТЦК и СП, чтобы:

обновить военно-учетные данные,

пройти медосмотр,

получить направление на подготовку для усовершенствования военной специальности.

Также офицеры запаса не могут менять свое место жительства, не уведомив и не получив разрешение руководителя территориального ТЦК и СП.

Если объявлено военное положение, офицеров запаса мобилизуют на общих основаниях. Однако во время действия военного положения таких офицеров могут мобилизовать не только по специальностям, зафиксированным в военно-учетных документах. Также их могут назначить и на более низкую должность.

Кто из офицеров запаса не подлежит мобилизации

Поскольку офицеры запаса считаются военнообязанными, на них распространяются все правила Закона о мобилизации, указанные в ст.№ 23. Соответственно они могут получить отсрочку от призыва, если имеют:

инвалидность или статус временно непригодных к воинской службе по состоянию здоровья;

бронь от организации, где работают;

супругу, родителей или родителей супруги с инвалидностью I или II группы;

родственников, нуждающихся в их уходе;

статус многодетных и т. д.

Как происходит мобилизация офицеров запаса

Офицеров запаса могут призвать на военную службу после признания ограниченно или полностью годным военно-врачебной комиссией. Ограниченная пригодность оказывает влияние на вид деятельности и место прохождения военной службы.

Получив мобилизационное распоряжение, такой офицер должен самостоятельно прибыть на сборный пункт в течение указанного времени. Неявка по мобилизационному распоряжению может стать причиной привлечения нарушителя к уголовной ответственности за уклонение от призыва.

ICTV По материалам:

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