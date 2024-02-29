Демобилизация срочников: что предусматривает новый закон — Finance.ua

Демобилизация срочников: что предусматривает новый закон Сегодня 13:00 — Казна и Политика

26 февраля 2024 года Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в главу XII «Заключительные положения» Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (законопроект № 11 035 ), который предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной службы. О том, что изменилось, как будет работать закон, что он означает для военнослужащих, рассказала Кристина Дрогозюк, юрист, эксперт Общественного центра правосудия в Одесской области.

Основания для увольнения военнослужащих-срочников до внесения изменений

Военнослужащие срочной службы, до принятия соответствующих изменений, могли уволиться только по следующим основаниям:

по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе;

по семейным обстоятельствам — в случае возникновения у них права на отсрочку или увольнение в результате изменения семейных обстоятельств. Военнослужащие, имеющие право на увольнение со службы по этому основанию, могут его не использовать;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы;

в связи с истечением установленных сроков военной службы — в сроки, определенные Указом Президента Украины.

Однако согласно ч. 9 ст. 23 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, установленный ст. 23, военная служба продлевалась сверх установленных сроков на период проведения мобилизации и действия военного положения. Следует понимать, что во время полномасштабного вторжения в Украине нет призыва на срочную службу, однако до сих пор есть военнослужащие-срочники, которые были призваны и проходили службу до 24 февраля 2022 года и в течение двух лет не могут уволиться в связи с истечением срока службы. Военные срочной службы имеют возможность переходить на службу по мобилизации или по контракту. Следовательно, соответствующим законом предусмотрено, что во время военного положения военная служба длится неопределенный срок. У военных срочной или контрактной службы, у которых истекает срок службы во время действия военного положения, служба продлевается автоматически до конца действия военного положения.

Каковы сроки демобилизации

В СМИ начало распространяться мнение, что соответствующие изменения предусматривают четкие сроки увольнения или незамедлительное увольнение срочников с военной службы.

Новый закон действительно дает возможность уволиться срочникам, но «…в сроки, определенные Президентом Украины».

Принятие этого документа является первым и важным шагом к увольнению военнослужащих срочной службы, но, к сожалению, только одного закона недостаточно. Для увольнения срочников необходим указ Президента о демобилизации, в котором и будут прописаны сроки увольнения. Вместе с тем, без изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» указ Президента о демобилизации был бы незаконным.

Да, закон не определяет сроки для выдачи указа Президента, но поскольку именно Президент был инициатором соответствующих изменений (Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект № 11 035 в Верховной Раде 22 февраля 2024 года) можно надеяться, что демобилизация срочников состоится в ближайшее время.

Важно то, что закон предусматривает отсрочку срочниками от призыва на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев с момента увольнения, если они не выразили желания продолжать военную службу.

По каким основаниям можно уволиться

В соответствии с новым законом «…военнослужащие срочной военной службы, срок военной службы которых, установленный ч. 1 ст. 23 настоящего Закона, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с ч. 9 ст. 23 этого Закона, …увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины».

Следовательно, увольнению подлежат все военнослужащие срочной службы, у которых истек срок военной службы. Вместе с тем возникает вопрос, сколько таких военнослужащих-срочников после окончания срока службы подписали контракт на военную службу. Контрактники сегодня служат либо до момента объявления демобилизации, либо до окончания военного положения.

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