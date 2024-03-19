Новые категории украинцев, которые обяжут стать на военный учет (инфографика) — Finance.ua

Новые категории украинцев, которые обяжут стать на военный учет (инфографика) Сегодня 19:15 — Личные финансы

7 февраля народные депутаты 243 голосами поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект 10 449 об усилении мобилизации.

Верховная Рада Украины готовит новый законопроект по мобилизации ко второму чтению, которое предварительно может состояться в начале апреля. Расширены категории мужчин, которых можно будет мобилизовать.

Следует отметить, что, в соответствии с действующим законодательством, на военном учете должны находиться все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, кроме исключенных из учета, и женщины с медицинскими специальностями.

В случае принятия этой нормы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, уволенные со службы в том числе в связи с выходом на пенсию, будут обязаны встать на военный учет в ТЦК и СП по своему месту жительства в течение 60 дней.

Справка Finance.ua:

Законопроект 10 449 вносит много изменений в ряд действующих законов. Рассмотрим ключевые моменты.

Все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГНСУ, полицейского. При выезде за границу военнообязанные должны предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета.

Призывной возраст снижается с 27 до 25 лет.

Срочная служба отменяется, вместо нее планируется базовое военное обучение. Все военнослужащие срочной воинской службы должны быть уволены в запас.

Должен заработать электронный кабинет военнообязанного (призывника, резервиста), в котором можно обновить свои учетные данные. Однако через этот кабинет будут посылаться и электронные повестки. Повестка будет считаться врученной после появления в электронном кабинете.

За уклонение от службы или актуализации учетных данных будут блокироваться банковские счета, а также будут применяться ограничения права на вождение авто.

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