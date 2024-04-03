В Украине началась демобилизация срочников — Finance.ua

В Украине началась демобилизация срочников Сегодня 10:30 — Казна и Политика

В Украине началась демобилизация срочников

В Украине военнослужащих, проходивших срочную службу, наконец-то могут демобилизовать.

О первых демобилизованных срочниках рассказали в Госпогранслужбе.

Как рассказали в ведомстве, срок службы их военных истек во время действия военного положения, однако из-за запрета демобилизации они оставались в армии.

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В частности, пограничники показали видео с военными, которые смогли демобилизоваться. На нем военные рассказали о том, как продолжалась их служба эти годы и какие боевые задания они выполняли.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому срочников должны демобилизовать в течение апреля-мая 2024 года. При этом указано, что должны быть уволены все срочники, срок службы которых истек во время действия военного положения. Однако это не касается тех, кто решил продолжать военную службу. Не демобилизуют и тех, кто подписал контракт.

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Кроме этого, Кабмин постановил, что уволенным военнослужащим срочной службы необходимо выплатить денежное пособие в размере 8 должностных окладов. В случае, если уволенный срочник подпадает под категорию детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, то пособие составляет 12 должностных окладов.

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