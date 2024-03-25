В ВР рассказали, сколько принесет экономическое бронирование от мобилизации бюджету — Finance.ua

В ВР рассказали, сколько принесет экономическое бронирование от мобилизации бюджету Сегодня 15:16 — Казна и Политика

В ВР рассказали, сколько принесет экономическое бронирование от мобилизации бюджету

Экономическое бронирование от мобилизации принесет бюджету 200 млрд грн в год.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха во время конгресса «Реформа системы публичных финансов — путь к Восстановлению Украины», сообщает FinClub.

«Сейчас деятельность комитета фокусируется на обеспечении потребностей финансирования бюджета через разные инструменты. Первым является прямое фискальное обеспечение оборонных расходов. И здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, поиск новых инструментов, новых путей. И в том числе мы не исключаем вопрос экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год», — заявил Дмитрий Наталуха.

По словам главы Advanter Group Андрея Длигача, представившего результаты опроса представителей бизнеса, две трети опрошенных поддержали экономическое бронирование работников с зарплатами от 30 тыс. грн. «Большинство считают, что экономическое бронирование является рациональным правильным шагом, который позволит детенизировать зарплаты и увеличит поступления в бюджет», — сказал он.

Другие 35% назвали это недопустимым, потому что это означает, что «война — для бедных».

«Наше моделирование показало, что пороговым значением дальнейшей мобилизации мужчин из бизнеса является показатель в 15%. Если более 15% мужчин будут мобилизованы еще дополнительно из тех, что сейчас подлежат призыву, начинается катастрофическое падение оборотов бизнеса», — заявил Андрей Длигач.

Мобилизация 25% работников может привести к потере более половины оборота украинского бизнеса.

«Предлагается установление предела зарплаты в 30 тыс. грн, которая позволяет забронировать 570 тыс. работников, критичных для бизнеса, а с другой стороны увеличить поступления в госбюджет на 165 млрд грн», — оценивает Андрей Длигач.

Фінансовий клуб По материалам:

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