20 тыс. грн военного сбора: в Раде предложили модель экономического бронирования — Finance.ua

20 тыс. грн военного сбора: в Раде предложили модель экономического бронирования Сегодня 10:01 — Казна и Политика

20 тыс. грн военного сбора: в Раде предложили модель экономического бронирования, Фото: ChernihivTCKtaSP

До конца марта в Верховной Раде планируется зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в комментарии Общественному

Он отметил, что это не новость, потому что об этом говорили еще в конце января.

«Есть две модели. Одна модель — это, собственно, модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель — это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критериев», — сказал нардеп.

По словам Наталухи, размер этого военного сбора составляет 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо.

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«Это две базовые модели, отличаются они тем, что у первой модели с 35 тыс. грн, она не предусматривает физлиц-предпринимателей, она не будет распространяться на них. Это первое. Второе, там часть средств, поскольку это заработная плата, то где-то по меньшей мере треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, с которой можно забронировать — 35 тысяч гривен, будет выше минимальной заработной платы в войске, которая сегодня составляет чуть больше 20 тыс. грн», — сказал он.

По словам нардепа, такая инициатива может быть воспринята довольно неоднозначно.

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«Что все эти упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую ​​зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны, есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень многие с этих зарплат из конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников», — сказал Наталуха.

Он отметил, что модель об уплате увеличенного военного сбора не ставит перед собой цель отбеливания зарплат.

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«Наша цель — это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, конкретно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти через увеличение размера уплаты военного сбора, для того чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а конкретно на Вооруженные силы», — сказал депутат.

Во-вторых, по словам Наталухи, депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.

«И третье — у нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тыс. гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тыс. гривен за кого-то, кто воюет», — сказал он.

Нардеп отметил, что во время публичного выступления премьер-министра на эту тему он сказал довольно общие вещи, без каких-либо конкретных уточнений.

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«Относительно нашей модели, я думаю, что до конца этого месяца будет зарегистрирован законопроект соответствующий в Верховной Раде Украины. Это не будет в рамках законопроекта о мобилизации», — сказал Наталуха.

По его словам, законопроект о мобилизации должен идти своим путем и там должно быть «минимальное количество вещей, которое может представлять угрозу его неприятию».

«Потому что мы поддерживаем мобилизацию, но наша философия состоит в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, значит, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат», — сказал нардеп.

Справка Finance.ua:

ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров работает над новой системой подходов к бронированию работников;

по его словам, восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает, рискует своей жизнью на фронте;

«Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией. Все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. Это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем», — рассказал Шмыгаль.



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