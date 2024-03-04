Полицейские, министры и судьи. В комитете Рады рассказали, кто может получить бронирование в новом законе о мобилизации — Finance.ua
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Полицейские, министры и судьи. В комитете Рады рассказали, кто может получить бронирование в новом законе о мобилизации

Казна и Политика
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Полицейские, министры и судьи. В комитете Рады рассказали, кто может получить бронирование в новом законе о мобилизации
Полицейские, министры и судьи. В комитете Рады рассказали, кто может получить бронирование в новом законе о мобилизации
Депутаты оборонного комитета Верховной Рады концептуально определились со списком тех, кто сможет получить бронирование от службы в армии по новому закону о мобилизации. 100-процентную бронь получат, в частности, работники Нацполиции и судьи.
Об этом рассказал нардеп от «Слуги Народа», член комитета Федор Вениславский, пишет Forbes Ukraine.
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При рассмотрении правок оборонный комитет определился, что на 100% бронированию будут подлежать госслужащие категории, А и до 50% - должностные лица категорий B и C в государственных органах и органах местного самоуправления.
Также бронированию подлежат работники предприятий, имеющих критическое значение. Это, прежде всего, оборонные предприятия.
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Работников полиции переведут на единый воинский учет, ведь они там не состоят, у них свой учет. Так все 100% полицейских получат бронирование.
«Мы должны понимать, что нацбезопасность — это не только защита от врага, но и защита граждан на улицах, поэтому здесь особых дискуссий нет», — объяснил Вениславский это решение.
Также на 100% будут забронированы судьи, поскольку это обеспечивает независимость судебной ветви власти, отметил нардеп. Это касается и работников других органов судебной власти — Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Службы дисциплинарных инспекторов.
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Есть дискуссии о бронировании прокуроров и работников органов досудебного следствия, таких как НАБУ, ГБР и т. д., добавил Вениславский.
25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроекты: об усовершенствовании мобилизации и военного учета № 10 378 и об усилении ответственности за военные нарушения № 10 379. Но после критики, в частности, со стороны нардепов и омбудсмена, Рада вернула правительству законопроект о мобилизации на доработку.
30 января новый законопроект о мобилизации был зарегистрирован в парламенте. Документ также вызвал много вопросов, и народные депутаты подали к нему рекордное в истории Украины количество правок — 4195. Сейчас профильный оборонный комитет Рады рассматривает эти правки.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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