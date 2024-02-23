Срок бронирования предлагается увеличить. Шуляк рассказала о правках к законопроекту о мобилизации — Finance.ua

Срок бронирования предлагается увеличить. Шуляк рассказала о правках к законопроекту о мобилизации Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Срок бронирования предлагается увеличить. Шуляк рассказала о правках к законопроекту о мобилизации

Народные депутаты предлагают продлить сроки бронирования сотрудников с 6 до 12 месяцев, а также ввести возможность автоматического продления «брони».

Об этом заявила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, комментируя поправки к законопроекту о мобилизации, который готовятся рассматривать в Верховной Раде.

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«Важно разрешить бронирование работников критически важных предприятий до 12 месяцев, с возможностью автоматического продления в случае подтверждения их важности для страны. Такой нормы до сих пор не было, а бронирование работников таких предприятий могло быть всего на полгода», — пояснила Шуляк.

К таким относятся:

предприятия, которым установлены мобилизационные заказы;

компании, которые работают над производством товаров, выполняют работы и оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины;

предприятия, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

«Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов). Также это касается предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований. Кроме этого, 6-месячное бронирование предусмотрено на предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Для всех них важно увеличить сроки бронирования до 12 месяцев с возможностью его автоматического продления», — подчеркнула Шуляк.

Какие правки еще предлагали:

узаконить мобилизацию осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания, кроме осужденных за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402−406, 408−411, 426−433, 437−442 ККУ;

разрешение гражданам на законодательном уровне использовать фото- и видеофиксацию, а также специальное программное обеспечение Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов для фиксации действий работников ТЦК;

освобождение от призыва саперов и деминеров на время обучения и работы по гуманитарному разминированию.

Справка Finance.ua:

7 февраля народные депутаты 243 голосами поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект 10 449 об усилении мобилизации. Документ вносит много изменений в ряд действующих законов;



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