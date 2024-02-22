Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников — Finance.ua

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников Сегодня 12:13 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы.

Об этом сообщается на сайте и ВРУ.

Законопроектом предлагается установить, что во время проведения мобилизации военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.

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