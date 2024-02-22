Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников — Finance.ua
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Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы.
Об этом сообщается на сайте и ВРУ.
Законопроектом предлагается установить, что во время проведения мобилизации военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.

Что делать мобилизованному ФЛП

По материалам:
РБК-Україна
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