Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников — Finance.ua

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы.
Об этом сообщается на сайте и ВРУ.
Законопроектом предлагается установить, что во время проведения мобилизации военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.
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