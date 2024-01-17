Правительство разрешило оборонным предприятиям бронировать работников без ограничений — Finance.ua

Правительство разрешило оборонным предприятиям бронировать работников без ограничений Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Правительство разрешило оборонным предприятиям бронировать работников без ограничений

Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

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«Отныне предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности», — прокомментировал замминистра экономики Украины Игорь Фоменко.

Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.

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Напомним, что профессиональные участники финансового рынка смогут бронировать сотрудников от мобилизации.

Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10 062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и об автоматическом получении статуса участника боевых действий.

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