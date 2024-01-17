Правительство разрешило оборонным предприятиям бронировать работников без ограничений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство разрешило оборонным предприятиям бронировать работников без ограничений

Казна и Политика
40
Правительство разрешило оборонным предприятиям бронировать работников без ограничений
Правительство разрешило оборонным предприятиям бронировать работников без ограничений
Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые определены Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:
  • независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
  • без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.
Читайте также
«Отныне предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности», — прокомментировал замминистра экономики Украины Игорь Фоменко.
Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства.
Читайте также
Напомним, что профессиональные участники финансового рынка смогут бронировать сотрудников от мобилизации.
Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10 062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и об автоматическом получении статуса участника боевых действий.

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать 🔍

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.