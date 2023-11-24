В Минобороны не поддержали инициативу сделать доступными для бронирования гиг-специалистов и ФЛП — Finance.ua

В Минобороны не поддержали инициативу сделать доступными для бронирования гиг-специалистов и ФЛП Сегодня 09:16 — Казна и Политика

В Минобороны не поддержали инициативу сделать доступными для бронирования гиг-специалистов и ФЛП

В Министерстве обороны не поддержали предложение сделать гиг-специалистов и ФЛП доступными для бронирования от мобилизации.

Об этом пишет DOU

Портал напомнил, что еще летом появилась информация о том, что в Министерстве экономики обсуждают возможности, как сделать эти категории доступными для бронирования.

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Директор департамента экономики безопасности и обороны министерства Сергей Сметанко тогда сообщил о соответствующих определенных наработках, но на тот момент они были на рабочем уровне.

Теперь DOU обратилось в Минэкономики за актуальной информацией о возможных сдвигах в этом вопросе. В ответ на это в ведомстве напомнили, что действующий закон предусматривает, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации.

По словам заместителя министра экономики Игоря Фоменко, бронирование ФЛП и гиг-контракторов законом не предусмотрено. Он также отметил, что государственные органы, отраслевые объединения и представители бизнеса еще не высказали содержательных, сбалансированных и согласованных предложений по внесению изменений в статьи 23−25 ​​Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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«Кроме этого, на сегодняшний день Минобороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины не поддержали предложения, направленные на расширение категорий военнообязанных граждан Украины для получения ими отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время путем их бронирования. В то же время информируем, что с целью правовой оценки возможности применения норм этого закона к ФЛП, Минэкономики обратилось в Минюст», — добавил Игорь Фоменко.

По данным IT Ukraine Association, сейчас в Украине 362 тыс. айтишников. Из них около 5 тыс. человек служат, а 3,5 тыс. — забронировано.

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