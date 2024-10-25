В Раду внесли законопроект о демобилизации младше 25 лет, которых уже призвали в армию — Finance.ua

В Раду внесли законопроект о демобилизации младше 25 лет, которых уже призвали в армию Сегодня 09:30 — Казна и Политика

В Раду внесли законопроект о демобилизации младше 25 лет, которых уже призвали в армию

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увольнять в запас мужчин 18−25 лет, которые были ограниченно пригодными и попали на фронт по мобилизации.

Об этом стало известно с карточки законопроекта № 12 147 на сайте Верховной Рады.

Закон касается мужчин младше 25 лет, у которых был статус ограниченно пригодных в военное время до того, как этот статус был отменен отдельным законом.

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Их предлагают увольнять с военной службы в запас, если они не выразят желания продолжать военную службу.

По состоянию на 24 октября этот законопроект был направлен на рассмотрение комитета. Ранее глава парламента Руслан Стефанчук говорил, что людей в возрасте 18−25 лет, которых успели мобилизовать, не будут освобождать от службы, потому что это, мол, приведет к «обвалу» отдельных участков фронта.

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Напомним, 9 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от мобилизации мужчин до 25 лет. Ранее депутат Ирина Геращенко объясняла, что до этого существовала «законодательная коллизия» в отношении военнообязанных в возрасте 18−25 лет, которых признали ограниченно пригодными, несмотря на то, что официально наименьший возраст для мобилизации сейчас 25 лет.

hromadske По материалам:

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