В Раде пообещали найти решение касательно демобилизации мужчин до 25 лет — Finance.ua

В Раде пообещали найти решение касательно демобилизации мужчин до 25 лет Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Раде пообещали найти решение касательно демобилизации мужчин до 25 лет

Если парламент примет решение о демобилизации всех военнослужащих в возрасте до 25 лет, то на отдельных участках фронта может произойти обвал.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга.

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«Это непростой вопрос. Мы встречались не раз с высшим военным руководством и прорабатывали это. Да, действительно, в течение этого периода — не могу назвать количество, потому что заседание проходило в тайном режиме, определенное количество лиц от 18 до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными, были мобилизованы», — подчеркнул Стефанчук.

По словам спикера парламента, сейчас нужно найти возможность демобилизовать их, но должно быть четкое понимание, кто придет на их место.

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«Ибо просто демобилизация — это обвал отдельных участков украинского фронта. И мы не хотим, чтобы на этих популистических решениях кто-то пиарился. Потому что здесь вопрос не для пиара, а для безопасности страны. Но мы отдаем себе отчет, что эти дети попали под мобилизацию из-за несовершенства законодательства», — рассказал председатель Верховной Рады.

Спикер парламента отметил, что с военным руководством были договоренности и приняли директиву, что не мобилизуют людей до 25 лет еще до момента принятия закона о запрете мобилизации юношей до 25 лет. По его словам, также были договоренности, что тех, кого они уже набрали, не будут закреплять по боевым распоряжениям на сложных участках фронта.

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