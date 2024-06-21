Глава МВД сделал заявление о демобилизации — Finance.ua

Глава МВД сделал заявление о демобилизации Сегодня 11:45

Глава МВД сделал заявление о демобилизации

Сейчас в Украине невозможно провести демобилизацию военных, уже долгое время находящихся на фронте, поскольку там очень нужны опытные военные, которые уже провоевали более двух лет.

Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью Радио Свобода

Он отметил, что говорил по этой теме с командирами, которые находятся на линии огня.

Читайте также В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из проекта закона

«Если мы демобилизуем тех людей, которые, например, отслужили два года, то у нас „просядет“ фронт и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас или должны возобновить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов… Мы не имеем права обрушить фронт», — заявил Клименко.

Министр отметил, что понимает военных, давно воюющих и желающих демобилизоваться, но ситуация на фронте и вообще в государстве пока не позволяет этого сделать.

Читайте также Президент подписал закон о демобилизации срочников

«Например, эти люди, которые сейчас тренируются на полигоне, они станут опытными военными через несколько месяцев… Если будет два состава, тогда мы сможем говорить о какой-то большей демобилизации», — сказал Клименко.

В Украине готовится законопроект о демобилизации. Норма об этом была исключена из закона о мобилизации из-за ситуации на фронте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.