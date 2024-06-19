У Раді відповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію — Finance.ua
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У Раді відповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію

Казна та Політика
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У Раді відповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію
У Раді відповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію
Законопроєкт про демобілізацію можуть внести до Верховної Ради за умови, що теперішні темпи мобілізації збережуться до кінця літа. Загалом терміном готовності законопроєкту є жовтень.
Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі «Українській правді».
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Він розповів, що нині кількість мобілізованих перевищує очікування, тому Генеральний штаб задоволений темпами мобілізації та сподівається, що ця тенденція зберігатиметься.
«Якщо до кінця літа ми побачимо, що вони (темпи мобілізації — ред.) зберігаються і підвищуються, тоді можна буде напрацьовувати і вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію», — каже Костенко.
Він також додав, що відповідний законопроєкт має бути готовим приблизно до жовтня — однак теж за умови збереження темпів мобілізації.
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Нагадаємо, що перед тим, як за закон про мобілізацію голосували в другому читанні, з нього виключили норми про демобілізацію та ротацію. ЗМІ писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
У Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення протягом 8 місяців розробити новий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. Проте згодом відомство оголосило, що планує внести законопроєкт на розгляд Верховної Ради упродовж найближчих кількох місяців.
За матеріалами:
hromadske
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