Президент подписал закон о демобилизации срочников — Finance.ua

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Президент подписал закон о демобилизации срочников

Казна и Политика
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Президент подписал закон о демобилизации срочников
Президент подписал закон о демобилизации срочников
Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон о демобилизации военных срочной службы.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Закон сегодня подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и сам Зеленский.
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Напомним, народные депутаты 23 февраля приняли в первом чтении и в целом законопроект № 11 035 об изменениях сроков срочной военной службы.
В начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать только по некоторым основаниям.

Детали законопроекта

Военнослужащие срочной военной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас.
Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.
Заметим, что о мобилизованных по контракту речь не идет.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Президент Владимир Зеленский ответил на петицию относительно демобилизации по желанию мобилизованных украинских военных, отслуживших один год. В ответе на петицию указывается, что мобилизованные во время военного положения увольняются со службы по статье 26 закона «О воинской обязанности и военной службе».
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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