Демобилизация военных, отслуживших один год: Зеленский ответил на петицию — Finance.ua
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Демобилизация военных, отслуживших один год: Зеленский ответил на петицию

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Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации по желанию мобилизованных украинских военных, отслуживших один год.
В ответе на петицию указывается, что мобилизованные во время военного положения увольняются со службы на основании статьи 26 закона «О воинской обязанности и военной службе».
Таким образом, демобилизовать могут только: по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда или по определенным указанным законом уважительным причинам.
«Следовательно, в условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — заявил Зеленский.
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Несмотря на это, он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой «комплексно проработать» поднятые в петиции вопросы.

Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают

По материалам:
УНІАН
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