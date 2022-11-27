Кого из украинцев не призовут на военную службу — Finance.ua
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Кого из украинцев не призовут на военную службу

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Если человек во время всеобщей мобилизации уклоняется от призыва, он может быть привлечен к административной и даже уголовной ответственности, однако есть категории украинцев, которых даже не призовут на военную службу.
В Украине не подлежит мобилизации 9 групп населения.
  1. Первая группа — сотрудники компаний, организаций и органов, которых «забронировали» от призыва.
  2. Вторая группа — лица, имеющие инвалидность или временно непригодные по состоянию здоровья.
  3. Третья группа — граждане, которые содержат и отвечают за троих или более детей младше 18 лет. А также опекуны и родители совершеннолетних, имеющих первую или вторую группу инвалидности.
  4. Четвертая группа — мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.
  5. Пятая группа — лица, которые ухаживают за больными членами семьи, например, женой, мужем, ребенком, матерью или отцом.
  6. Шестая группа — опекуны, усыновители, приемные родители и родители-воспитатели несовершеннолетних детей-сирот и тех, кто лишен родительской опеки.
  7. Седьмая группа — народные депутаты Украины и некоторые категории чиновников.
  8. Восьмая группа — военнообязанные лица, уже имеющие служащего мужа или жену и несовершеннолетнего ребенка. Также в эту категорию входят те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в результате военных действий.
  9. Девятая группа — студенты высших учебных заведений, подразумеваются только те, кто учится на дневной форме. Не могут также мобилизовать учителей и преподавателей.
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Во время всеобщей мобилизации большое количество граждан не может быть призвано на службу без собственного согласия. В большинстве случаев — по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.
Еще одна категория мужчин, которую не могут призвать на службу
В соответствии с абзацем одиннадцатой части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», призыву также не подлежат военнообязанные, которые:
  • имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью;
  • имеют одного из родителей или родителей жены (мужа) из лиц с инвалидностью I или II группы.
Военнообязанный в таком случае может написать в военкомат письмо (заявление), в котором необходимо указать соответствующие обстоятельства.
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К заявлению необходимо добавить следующие документы:
  • документы об инвалидности родственника (справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социального пособия по инвалидности, справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь);
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • если были изменения фамилий или имен, потребуются документы об этом (проще говоря — чтобы все фамилии и имена совпадали и все было понятно);
  • копии паспортов (военнообязанных и родственников с инвалидностью (1-2 страницы).

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По материалам:
Pro Гроші
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