Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків — Finance.ua

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Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків

Казна та Політика
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Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків
Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків, Фото: shipovnik.ua
Народні депутати ухвалили у першому читанні та в цілому законопроєкт № 11 035 про зміни щодо термінів строкової військової служби.
Про це повідомили народний депутат Олексій Гончаренко та лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у своїх Telegram-каналах.
Як написав Гончаренко за цей документ у першому читанні проголосували 317 депутатів, а в цілому — 319 парламентарів. Ніхто не виступив «проти» та не утримався.
«В кінцевому вигляді в законопроєкт Зеленського включено мою норму з мого альтернативного законопроєкту про відстрочку 12 місяців! Це результат великої роботи! Хлопці чекають вже 4 рік», — написав Гончаренко.

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«Підтримали ініціативу президента про негайне звільнення строковиків. Вітаю. Дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо рішення президента», — написав Арахамія.
Тепер Кабінету міністрів буде доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність та забезпечити проведення аналогічної процедури міністерствами та іншими центральними органами влади.

Що пропонує законопроєкт

Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
Зауважимо, що про мобілізованих за контрактом не йдеться.
Тепер указ про демобілізацію має підписати президент Володимир Зеленський.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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