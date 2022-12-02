Демобілізація військових, які відслужили один рік: Зеленський відповів на петицію — Finance.ua

Демобілізація військових, які відслужили один рік: Зеленський відповів на петицію Сьогодні 13:29

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації за бажанням мобілізованих українських військових, які відслужили один рік.

відповіді на петицію вказується, що мобілізовані під час воєнного стану звільняються зі служби на підставах статті 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Таким чином, демобілізувати можуть лише: за віком, станом здоров’я, через сімейні обставини, у зв’язку з обвинувальним вироком суду або з визначених названим законом поважних причин.

«Отже, в умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих військовослужбовців з військової служби на інших підставах не передбачено», — заявив Зеленський.

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Попри це, він звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням «комплексно опрацювати» порушені в петиції питання.

УНІАН За матеріалами:

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