Демобілізація військових, які відслужили один рік: Зеленський відповів на петицію — Finance.ua
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Демобілізація військових, які відслужили один рік: Зеленський відповів на петицію

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Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації за бажанням мобілізованих українських військових, які відслужили один рік.
У відповіді на петицію вказується, що мобілізовані під час воєнного стану звільняються зі служби на підставах статті 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу».
Таким чином, демобілізувати можуть лише: за віком, станом здоров’я, через сімейні обставини, у зв’язку з обвинувальним вироком суду або з визначених названим законом поважних причин.
«Отже, в умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих військовослужбовців з військової служби на інших підставах не передбачено», — заявив Зеленський.
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Попри це, він звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням «комплексно опрацювати» порушені в петиції питання.

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За матеріалами:
УНІАН
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