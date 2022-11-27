Кого з українців не призвуть на військову службу — Finance.ua

Кого з українців не призвуть на військову службу Сьогодні 05:57

Якщо людина під час загальної мобілізації ухиляється від призову, її можуть притягнути до адміністративної та навіть кримінальної відповідальності, однак є категорії українців, яких навіть не призвуть на військову службу.

В Україні не підлягають мобілізації 9 груп населення.

Перша група — працівники компаній, організацій та органів, яких «забронювали» від призову. Друга група — особи, які мають інвалідність або тимчасово непридатні через стан здоров’я. Третя група — громадяни, які утримують та відповідають за трьох або більше дітей віком до 18 років. А також опікуни та батьки повнолітніх, які мають першу чи другу групу інвалідності. Четверта група — чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину. П’ята група — особи, які доглядають тяжкохворих членів сім’ї, наприклад, дружину, чоловіка, дитину, матір чи батька. Шоста група — опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування. Сьома група — народні депутати України та деякі категорії чиновників. Восьма група — військовозобов’язані особи, які вже мають службовця чоловіка або дружину та неповнолітню дитину. Також до цієї категорії входять ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти внаслідок воєнних дій. Дев’ята група — студенти вищих навчальних закладів, маються на увазі лише ті, хто навчається на денній формі. Не можуть мобілізувати також вчителів та викладачів.

Під час загальної мобілізації велика кількість громадян не може бути призвана на службу без власної згоди. У більшості випадків — за сімейними обставинами або через стан здоров’я.

Ще одна категорія чоловіків, яку не можуть призвати до служби

Відповідно до абзацу одинадцятої частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», призову також не підлягають військовозобов’язані, які:

мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;

мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Військовозобов’язаний в такому випадку може написати до військкомату лист (заяву), у якому необхідно зазначити відповідні обставини.

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До заяви потрібно додати такі документи:

документи про інвалідність родича (довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу);

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

якщо були зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це (простіше кажучи — щоб усі прізвища та імена збігалися і все було зрозуміло);

копії паспортів (військовозобов’язаного і родича з інвалідністю (1-2 сторінки).

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