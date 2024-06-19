В Раде ответили, когда будет готов законопроект о демобилизации — Finance.ua

В Раде ответили, когда будет готов законопроект о демобилизации
Законопроект о демобилизации может быть внесен в Верховную Раду при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца лета. В целом, сроком готовности законопроекта является октябрь.
Об этом сказал секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии «Украинской правде».
Он рассказал, что сейчас количество мобилизованных превышает ожидания, поэтому Генеральный штаб удовлетворен темпами мобилизации и надеется, что эта тенденция будет сохраняться.
«Если до конца лета мы увидим, что они (темпы мобилизации — ред.) сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации», — говорит Костенко.
Он также добавил, что соответствующий законопроект должен быть готов приблизительно к октябрю — однако тоже при сохранении темпов мобилизации.
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Напомним, что перед тем как за закон о мобилизации голосовали во втором чтении, из него исключили нормы о демобилизации и ротации. СМИ писали, что такие изменения в законопроекте инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В Минобороны говорили, что от парламентского комитета есть поручение в течение 8 месяцев разработать новый закон, касающийся непосредственно ротации и демобилизации. Однако впоследствии ведомство объявило, что планирует внести законопроект на рассмотрение Верховной Рады в ближайшие несколько месяцев.
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