Часть военнослужащих видит проблемы с трудоустройством после демобилизации — Finance.ua

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Часть военнослужащих видит проблемы с трудоустройством после демобилизации

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Часть военнослужащих видит проблемы с трудоустройством после демобилизации
Часть военнослужащих видит проблемы с трудоустройством после демобилизации
Новая ветеранская политика — это вызов для государства, после окончания войны количество демобилизованных военнослужащих может значительно перевалить за один миллион человек.
Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
«Инициатива по созданию Государственной ветеранской патронажной службы предусматривает создание Службы сроком на 5 лет и ее действие на основе государственно-волонтерского партнерства. Цель Службы — помогать демобилизованным в получении ими публичных услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и административного сервиса», — отметил Леонов.
По его словам, численность службы составит 15 тысяч человек, из которых не менее 10% будут составлять волонтеры.
Он также добавил, что если взять ветеранов вместе с их семьями, то потенциальный круг ветеранской политики будет охватывать 4−5 млн человек.
«Президент постоянно подчеркивает, что Украинское государство нуждается в новых принципах благодарности всем, кто боролся на войне за свободу и независимость Украины. Потому что без этого все остальное теряет смысл. Успешное решение задачи трудоустройства ветеранов станет одним из способов выразить им нашу общую благодарность», — прокомментировал Леонов.
Депутат также отметил, что правительством уже инициировано создание ряда программ, рассчитанных на содействие трудоустройству ветеранов. В частности, это грантовые программы по созданию собственного бизнеса.
По материалам:
РБК-Україна
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