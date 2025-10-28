В Минфине назвали сумму, полученную Украиной от партнеров с начала года Сегодня 20:32 — Казна и Политика

В Минфине назвали сумму, полученную Украиной от партнеров с начала года

С начала 2025 г. Украина получила 36,9 млрд дол. бюджетной поддержки, 13,2 млрд дол. из них поступило за последние три месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

За последние три месяца Минфин привлек 13,2 млрд долларов внешнего финансирования, а с начала 2025 года 36,9 млрд долларов бюджетной поддержки. Эти средства направлены на зарплаты, социальные выплаты, медицину, поддержку внутриперемещенных лиц, агросектор, восстановление инфраструктуры и военные нужды.

Министерство также приступило к работе с МВФ над новой среднесрочной программой и с ЕС над запуском инструмента Reparations Loan за счет доходов от замороженных российских активов.

Читайте также Кто финансирует бюджет Украины в 2025 году (инфографика)

Также отмечается, что Минфин своевременно подготовил и представил проект государственного бюджета на 2026 год. Документ предусматривает стабильное финансирование обороны, социальной сферы, образования и экономики даже во время войны. В настоящее время проект бюджета дорабатывается правительством до второго чтения с учетом предложений парламента.

Основные приоритеты бюджета-2026:

оборона — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП);

ветеранская политика — 18,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

социальная защита — 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн);

образование — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

здравоохранение — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

поддержка экономики — 50,5 млрд грн;

агросектор — 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн).

Напомним, ранее Finance.ua писал , что министр финансов Сергей Марченко обозначил финансовые потребности Украины в 2026—2027 годах. По его словам, Украине нужно около 60 млрд долларов внешнего финансирования на 2026−2027 годы. Часть финансирования планируется получить через «репарационный кредит» за счет активов россии.

В то же время лидеры стран Европейского Союза после дискуссий на саммите в Брюсселе 23 октября отложили решение о репарационном кредите для Украины на основе замороженных активов россии до следующего саммита.

Переговоры приостановились после того, как Бельгия требовала гарантий, что не будет нести ответственность за возможные риски, связанные с предлагаемыми ссудами на сумму около €140 млрд. Большинство этих средств хранятся именно в Бельгии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.