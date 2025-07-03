Кто финансирует бюджет Украины в 2025 году (инфографика) — Finance.ua
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Кто финансирует бюджет Украины в 2025 году (инфографика)

Казна и Политика
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Кто финансирует бюджет Украины в 2025 году (инфографика)
Кто финансирует бюджет Украины в 2025 году (инфографика)
Министерство финансов Украины за первое полугодие 2025 года привлекло в государственный бюджет $22 миллиарда внешних средств.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. В то же время, все внутренние финансовые ресурсы Минфин продолжает направлять на сектор безопасности и обороны», — сказано в сообщении.
Кто финансирует бюджет Украины в 2025 году (инфографика)
С начала полномасштабной войны международные партнеры уже предоставили Украине более $137 млрд бюджетной поддержки.

Основные доноры в 2025 году:

  • Страны G7 и ЕС через механизм ERA (за счет доходов от замороженных активов рф) — $17,6 млрд;
  • Европейский Союз (Ukraine Facility) — $3,8 млрд (льготное финансирование и гранты);
  • Международный валютный фонд — $400 млн;
  • Япония — $190 млн (льготное финансирование);
  • Всемирный банк — $50 млн (льготное финансирование).
Напомним, что общая потребность во внешнем финансировании Украины до конца 2025 года — $39,3 млрд.

Программы помощи

Минфин в партнерстве со странами G7 и ЕС реализует инициативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм объемом до $50 млрд, который предусматривает предоставление Украине кредитов, которые будут возвращаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов. В 2025 году партнеры уже выделили $17,6 млрд.
В апреле Украина получила от Евросоюза 3,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма включает льготные кредиты на 3,1 млрд евро и грантовую помощь на 400 млн евро.
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$400 млн от МВФ поступило после успешного седьмого пересмотра программы Extended Fund Facility.
$190 млн от Японии Украина получила в рамках совместного с Всемирным банком проекта Drive. Он помогает укрепить дорожную сеть, модернизировать инфраструктуру и восстанавливать мосты.
Средства от Всемирного банка поступили для реализации проекта в здравоохранении Thrive, который помогает улучшить систему медицинских гарантий в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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