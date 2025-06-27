Общий объем помощи ЕС Украине достиг почти 160 млрд евро — Finance.ua

Общий объем помощи ЕС Украине достиг почти 160 млрд евро Сегодня 14:03 — Казна и Политика

Общий объем помощи ЕС Украине достиг почти 160 млрд евро

С начала полномасштабной войны Европейский Союз вместе со странами-членами выделил Украине 158,6 млрд евро. Из этой суммы 59,6 млрд евро направлено на военную поддержку.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на сайт Совета ЕС.

«Европейский Совет приветствует все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине. На сегодняшний день ЕС предоставил Украине почти 158,6 млрд евро, включая 59,6 млрд евро на военную поддержку», — говорится в пресс-релизе.

В 2022—2024 годах ЕС мобилизовал 6,1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, чтобы обеспечить потребности украинской армии. Речь идет о поставках летального и нелетального оборудования от амуниции и ракет до аптечек и топлива.

В марте этого года Евросоюз дополнительно увеличил предел фонда еще на 5 млрд евро. Эти средства вошли во вновь созданный Фонд помощи Украине, доведя общий объем поддержки через Европейский фонд мира до 11,1 млрд евро.

Читайте также ЕС намерен потратить средства ковидного фонда на оборону — Bloomberg

Напомним, в марте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европа вступила в эпоху перевооружения и готова значительно увеличить финансирование обороны. Она представила план ReArm Europe, предусматривающий мобилизацию более 800 миллиардов евро для укрепления безопасности и поддержки Украины.

2025 год станет рекордным по объемам помощи по безопасности. Во время «Рамштайна-28» партнеры Украины в очередной раз подтвердили свою решимость поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.