ЕС намерен потратить средства ковидного фонда на оборону — Bloomberg Сегодня 07:06 — Мир

ЕС намерен принять Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP) до встречи лидеров стран в Брюсселе в конце июня. Инструмент станет средством для будущего финансирования обороны блока.

Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что он кажется небольшим — всего 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025−2027 годы — он может быстро вырасти. По информации Bloomberg, Еврокомиссия предлагает государствам-членам возможность направить в фонд неизрасходованные деньги на восстановление после пандемии.

Что еще предстоит решить — так это уровень открытости для использования этих ресурсов для покупки американского оружия, что является деликатным вопросом ввиду деликатных торговых переговоров с Вашингтоном, пишет агентство.

Читайте также Польша хочет использовать 6 млрд евро «ковидных» денег ЕС на оборону

ЕС сталкивается с военной угрозой со стороны россии спустя три года после того, как войска москвы вторглись в Украину. Это происходит в то время, когда США — его традиционный гарант безопасности — пересматривают послевоенный порядок при президенте Дональде Трампе.

Поскольку члены НАТО обязуются увеличить оборонные бюджеты, 27 членов ЕС ищут более крепкую основу безопасности в изменчивой геополитической ситуации.

Еврокомиссия получает заявки на кредитный фонд в размере 150 млрд евро для увеличения расходов на оборону. Еще 650 млрд евро потенциально будут доступны государствам-членам в рамках нового механизма, позволяющего странам задействовать больше средств из национальных бюджетов в течение четырех лет без штрафных санкций.

Чиновники хотят упростить процесс распределения финансирования, выделенного Европейским оборонным фондом, инструментом комиссии для поддержки исследований и разработок. Фонд начал работу в 2021 году с бюджетом около 7,3 млрд евро до 2027 года.

Ководный фонд ЕС (официально: NextGenerationEU) — временный фонд восстановления, созданный Европейским Союзом 2020 года для преодоления экономических и социальных последствий пандемии COVID-19.

Объем средств: около 807 млрд евро (в ценах 2018 года), из которых большая часть — это гранты и кредиты странам-членам ЕС. Главный инструмент: Фонд восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF), который составляет более 720 млрд евро и финансирует реформы, цифровизацию, «зеленую» экономику, здравоохранение и образование.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.