ЕС намерен потратить средства ковидного фонда на оборону — Bloomberg
ЕС намерен принять Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP) до встречи лидеров стран в Брюсселе в конце июня. Инструмент станет средством для будущего финансирования обороны блока.
Об этом сообщает Bloomberg.
Несмотря на то, что он кажется небольшим — всего 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025−2027 годы — он может быстро вырасти. По информации Bloomberg, Еврокомиссия предлагает государствам-членам возможность направить в фонд неизрасходованные деньги на восстановление после пандемии.
Что еще предстоит решить — так это уровень открытости для использования этих ресурсов для покупки американского оружия, что является деликатным вопросом ввиду деликатных торговых переговоров с Вашингтоном, пишет агентство.
ЕС сталкивается с военной угрозой со стороны россии спустя три года после того, как войска москвы вторглись в Украину. Это происходит в то время, когда США — его традиционный гарант безопасности — пересматривают послевоенный порядок при президенте Дональде Трампе.
Поскольку члены НАТО обязуются увеличить оборонные бюджеты, 27 членов ЕС ищут более крепкую основу безопасности в изменчивой геополитической ситуации.
Еврокомиссия получает заявки на кредитный фонд в размере 150 млрд евро для увеличения расходов на оборону. Еще 650 млрд евро потенциально будут доступны государствам-членам в рамках нового механизма, позволяющего странам задействовать больше средств из национальных бюджетов в течение четырех лет без штрафных санкций.
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Чиновники хотят упростить процесс распределения финансирования, выделенного Европейским оборонным фондом, инструментом комиссии для поддержки исследований и разработок. Фонд начал работу в 2021 году с бюджетом около 7,3 млрд евро до 2027 года.
Ководный фонд ЕС (официально: NextGenerationEU) — временный фонд восстановления, созданный Европейским Союзом 2020 года для преодоления экономических и социальных последствий пандемии COVID-19.
Объем средств: около 807 млрд евро (в ценах 2018 года), из которых большая часть — это гранты и кредиты странам-членам ЕС. Главный инструмент: Фонд восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility, RRF), который составляет более 720 млрд евро и финансирует реформы, цифровизацию, «зеленую» экономику, здравоохранение и образование.
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