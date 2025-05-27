Совет ЕС утвердил создание фонда на €150 млрд для инвестиций в оборону: что это даст Украине — Finance.ua

Совет ЕС утвердил создание фонда на €150 млрд для инвестиций в оборону: что это даст Украине Сегодня 15:28

Совет ЕС утвердил создание фонда на €150 млрд для инвестиций в оборону: что это даст Украине

Совет Европейского Союза 27 мая утвердил регламент создания нового финансового инструмента «Безопасная инициатива для Европы» (SAFE). Этот механизм предусматривает привлечение до 150 млрд евро для инвестирования в оборонную промышленность стран-членов ЕС.

Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

SAFE направлена ​​на финансирование масштабных и срочных инвестиций в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (EDTIB). Его цель — наращивание производственных мощностей, обеспечение своевременного наличия оборонного оборудования, устранение пробелов в возможностях и повышение общей обороноспособности ЕС.

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Кроме того, SAFE будет способствовать поддержке Украины, предоставляя ее оборонной промышленности возможность участвовать в программе с самого начала.

Через SAFE ЕС будет предоставлять до €150 млрд в виде долгосрочных займов с конкурентными ставками, которые будут распределяться по заявкам стран-членов на основе их национальных планов. Займы будут подлежать возврату странами-получателями.

Финансирование в рамках SAFE будет охватывать две категории оборонной продукции:

Категория 1: боеприпасы, ракеты, артиллерийские системы, наземные боевые мощности и их вспомогательные системы (включая экипировку и стрелковое оружие), защиту критической инфраструктуры, кибербезопасность, военную мобильность и противомобильность.

Категория 2: системы противовоздушной и противоракетной обороны, надводные и подводные морские способности, дроны и антидроновые системы, стратегические мощности (в том числе стратегическая авиаперевозка, дозаправка в воздухе, системы C4ISTAR), космические активы и услуги, защита космических активов, искусственный интеллект и средства радиоэлектронной борьбы

Продукция категории 2 будет подлежать более строгим условиям, требующим от подрядчиков способности самостоятельно разрабатывать, адаптировать и совершенствовать конструкцию оборонных продуктов.

Участие Украины и других стран

SAFE подразумевает сотрудничество с третьими странами. Украина и государства ЕЭС-ЕАСТ будут иметь статус, аналогичный странам-членам ЕС, что позволит им участвовать в совместных закупках и поставлять продукцию своей оборонной промышленности.

Программа также открыта для стран-кандидатов на вступление в ЕС, потенциальных кандидатов и государств с соглашениями о партнерстве в сфере безопасности и обороны, например Великобритании, SAFE допускает заключение дополнительных двусторонних или многосторонних соглашений для расширения условий участия таких стран.

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