Германия существенно увеличит расходы на оборону — Finance.ua
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Германия существенно увеличит расходы на оборону

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Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сделать армию ФРГ самой сильной в Европе на фоне угрозы со стороны россии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Глава правительства впервые публично высказался о расходах на оборону до 5% немецкой экономики.
«Мы двигаемся к обязательству выделять 3,5% в соответствии с квотой НАТО на военные закупки, а также дополнительные 1,5% на инфраструктуру, имеющую военное значение. Эти 1,5% должны направляться на мосты или дороги для транспортировки», — заявил Мерц в среду в Берлине во время мероприятия, организованного немецкой лоббистской строительной группой.
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 20 мая, в Брюсселе сообщил, что Берлин планирует постепенно увеличивать оборонный бюджет на несколько миллиардов евро, или на 0,2 процентных пункта ежегодно, в течение следующих пяти-семи лет.
«Речь идет не о 5% уже в этом году. Самое важное — это начать и выполнить требования НАТО», — сказал Писториус журналистам.
На прошлой неделе в парламенте в Берлине Мерц заявил, что приоритетом правительства является превращение вооруженных сил Германии в сильнейшую обычную армию Европы для противодействия угрозе со стороны россии. Однако до среды он воздерживался от озвучивания конкретной цифры повышения расходов.
Издание напомнило, что такое заявление Мерца прозвучало через два дня после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным, которое не принесло конкретного прогресса в деле завершения войны в Украине.
Многие европейские лидеры восприняли заявления Трампа после этого разговора как попытку дистанцировать США от конфликта, что уже стало толчком к увеличению оборонных расходов в регионе.
По материалам:
РБК-Україна
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