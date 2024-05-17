Українські компанії у «клубі білого бізнесу» отримають ряд преференцій — Гетманцев Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Українські компанії у «клубі білого бізнесу» отримають ряд преференцій — Гетманцев

Якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції.

Так прокоментував обговорення законопроєкту № 11 084 голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев під час зустрічі FutureTech від бізнес-спілки Дія.City United.

Як розповів Данило Гетьманцев, ідея створення «клубу білого бізнесу» полягає в наступному. Добросовісна українська компанія має відповідати трьом критеріям:

Бізнес має сплачувати податки більше, ніж середній показник по галузі, тобто, по конкурентах. Мова йде про ПДВ та податок на прибуток. Компанія платить співробітникам зарплату більшу, ніж в середньому по галузі і по регіону. Бізнес немає податкових боргів чи інших питань, наприклад, у вигляді несвоєчасної подачі звітності.

Якщо бізнес відповідатиме цим трьом критеріям, компанія зможе отримати ряд преференцій. Наприклад, у вигляді:

відсутності документальних перевірок;

швидкого відшкодування ПДВ протягом 5 днів, а не 40;

індивідуальних консультацій від податкової тощо.

«В результаті не буде додаткових податкових чи неподаткових обтяжень», — сказав Гетманцев.

Нардеп зазначив, що до «клубу білого бізнесу» може потрапити будь-який бізнес, адже критерії прозорі - їх можуть порахувати й підприємці, й податкові органи.

За його словами, ідея створення такого клубу обговорювалася у президента Володимира Зеленського, а ще раніше вона була подана бізнесом.

«Це ідея була від тих, хто хоче формального визнання як добросовісний платник, який хоче не мати додаткових механізмів контролю щодо себе як добросовісний платник, і хоче розуміти правила гри», — сказав Гетманцев.

При цьому хоча законопроєкт вже було прийнято в першому читанні, документ може вдосконалюватися. Зокрема, для цього проводяться обговорення із бізнес-асоціаціями, зазначає Гетманцев.

«Ми абсолютно не наполягаємо саме на цьому переліку критеріїв. Це розробили в дискусіях. Якщо є пропозиції, ми готові їх розглядати», — сказав народний депутат.

Своєю чергою, СЕО Diia. City United Наталія Микольська під час FutureTech зазначила, що бізнес з обережністю відноситься до ідеї запуску «клубу білого бізнесу». Зокрема, українські компанії бояться, що якщо не попадуть в клуб, вони отримають сильний фіскальний тиск.

«На них переміститься більше уваги від податківців. Але не всі компанії можуть потрапити в клуб за різних причин: хтось починає нову діяльність, хтось трансформується тощо», — сказала Микольська.

Гетманцев прокоментував сумніви компаній так: податкова завжди може перевірити компанію та зрозуміти причини, чому вона недотягує до рівня клубу, після цього бізнес продовжить працювати далі.

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