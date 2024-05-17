Українські компанії у «клубі білого бізнесу» отримають ряд преференцій — Гетманцев
Якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції.
Так прокоментував обговорення законопроєкту № 11 084 голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев під час зустрічі FutureTech від бізнес-спілки Дія.City United.
Як розповів Данило Гетьманцев, ідея створення «клубу білого бізнесу» полягає в наступному. Добросовісна українська компанія має відповідати трьом критеріям:
- Бізнес має сплачувати податки більше, ніж середній показник по галузі, тобто, по конкурентах. Мова йде про ПДВ та податок на прибуток.
- Компанія платить співробітникам зарплату більшу, ніж в середньому по галузі і по регіону.
- Бізнес немає податкових боргів чи інших питань, наприклад, у вигляді несвоєчасної подачі звітності.
Якщо бізнес відповідатиме цим трьом критеріям, компанія зможе отримати ряд преференцій. Наприклад, у вигляді:
- відсутності документальних перевірок;
- швидкого відшкодування ПДВ протягом 5 днів, а не 40;
- індивідуальних консультацій від податкової тощо.
«В результаті не буде додаткових податкових чи неподаткових обтяжень», — сказав Гетманцев.
Нардеп зазначив, що до «клубу білого бізнесу» може потрапити будь-який бізнес, адже критерії прозорі - їх можуть порахувати й підприємці, й податкові органи.
За його словами, ідея створення такого клубу обговорювалася у президента Володимира Зеленського, а ще раніше вона була подана бізнесом.
«Це ідея була від тих, хто хоче формального визнання як добросовісний платник, який хоче не мати додаткових механізмів контролю щодо себе як добросовісний платник, і хоче розуміти правила гри», — сказав Гетманцев.
При цьому хоча законопроєкт вже було прийнято в першому читанні, документ може вдосконалюватися. Зокрема, для цього проводяться обговорення із бізнес-асоціаціями, зазначає Гетманцев.
«Ми абсолютно не наполягаємо саме на цьому переліку критеріїв. Це розробили в дискусіях. Якщо є пропозиції, ми готові їх розглядати», — сказав народний депутат.
Своєю чергою, СЕО Diia. City United Наталія Микольська під час FutureTech зазначила, що бізнес з обережністю відноситься до ідеї запуску «клубу білого бізнесу». Зокрема, українські компанії бояться, що якщо не попадуть в клуб, вони отримають сильний фіскальний тиск.
«На них переміститься більше уваги від податківців. Але не всі компанії можуть потрапити в клуб за різних причин: хтось починає нову діяльність, хтось трансформується тощо», — сказала Микольська.
Гетманцев прокоментував сумніви компаній так: податкова завжди може перевірити компанію та зрозуміти причини, чому вона недотягує до рівня клубу, після цього бізнес продовжить працювати далі.
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