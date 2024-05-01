Як живе український бізнес (дослідження, інфографіка) — Finance.ua

Як живе український бізнес (дослідження, інфографіка) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Як живе український бізнес (дослідження, інфографіка)

Повномасштабне вторгнення росії в Україну стало великим шоком для української та світової економіки. Ресурси України терміново мали бути перенаправлені на державну оборону та на пошук рішень для пом’якшення впливу війни на добробут громадян і бізнесу.

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Про результати дослідження розповідає Андрій Длігач, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.

Українська економіка залишилася стійкою завдяки спільним зусиллям уряду та бізнесу, швидкому відновленню зруйнованої та пошкодженої критичної інфраструктури та постійній фінансовій підтримці міжнародних партнерів.

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Виходячи з результатів дослідження можна стверджувати, що незважаючи на руйнівний вплив війни, ММСП продемонстрували виняткову стійкість і після нетривалого шоку від російського вторгнення бізнес почав адаптуватися до нового економічного контексту.

Треба зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення 64% ММСП тимчасово призупинили або згорнули свою діяльність. Однак переважна їх більшість вже відновили свою діяльність. В жовтні 2023 року лише 9,6% компаній, які на початку 2022 року призупинили свою діяльність, мають ризик повністю її припинити.

На даний момент більшість ММСП демонструють обережний погляд на економічну перспективу країни, пояснюючи це непередбачуваною ситуацією в країні, недостатнім попитом і нестачею робочої сили. Більшість компаній, які вже оптимізували свій штат, не мають наміру надалі його скорочувати, вбачаючи в кадровому ресурсі передумову для поступового відновлення економіки у 2024 році.

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Потужності

Результати показують, що більшість компаній мають значні невикористані потужності, які планують почати поступово використовувати протягом 2024 року. Якщо буде попит, всі ці підприємства готові збільшити оборот приблизно на 50 відсотків.

Незважаючи на триваючу війну, українські підприємства успішно адаптувалися до ситуації та переважно зберегли фінансову стабільність. Хоча компанії потребують додаткового фінансування, вони обережно підходять до залучення нових інвестицій через непередбачуване фінансове і інвестиційне середовище.

Збитки

Більшість компаній повідомили про збитки до 100 тис. доларів США. При цьому масштаб фінансових втрат був різним у різних секторах, найбільше постраждав будівельний сектор, а найменше — сільське господарство, і професійні сервіси.

Звісно, існують значні регіональні відмінності у впливі війни на ММСП. Підприємства східних і південних регіонів України зазнали збитків приблизно в 1,5 рази більше, ніж на заході країни. Незважаючи на це, бізнес на сході України висловив навіть більший оптимізм і позитивні очікування щодо своїх перспектив відновлення у 2024 році.

Приблизно чверть компаній скористалися державною чи міжнародною допомогою для стимулювання своєї діяльності, половина з цих компаній вважають цю підтримку необхідною для свого виживання. Підприємства вважають ці програми ефективними та поділяють спільну думку щодо їх підтримки та розширення.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11 084про так званий клуб білого бізнесу. «За» законопроєкт проголосували 270 народних депутатів.Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

проєктом закону пропонується:

запровадити Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть переваги.

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