В Україні створять «клуб білого бізнесу»: що це означає — Finance.ua

В Україні створять «клуб білого бізнесу»: що це означає Сьогодні 13:10 — Казна та Політика

В Україні створять «клуб білого бізнесу»: що це означає

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11 084 про так званий клуб білого бізнесу. «За» законопроєкт проголосували 270 народних депутатів.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

«ВРУ прийняла законопроєкт N11084 про внесення змін до ПКУ щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства у першому читанні за основу», — написав Гетманцев.

За його словами, проєктом закону пропонується:

запровадити Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть переваги.

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«Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється», — пояснив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

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Нагадаємо, грунтуючись на статистиці звернень підприємців щодо оскарження результатів податкових перевірок за останні сім років, а також статистиці і звітах органів ДПС, команда Ради бізнес-омбудсмена дослідила вплив податкових перевірок на бізнес-середовище, і результати для держави в розрізі надходжень до бюджету.

Рада з’ясувала, що 99+% податкових надходжень забезпечуються саме за рахунок добровільної сплати податків, частка ж надходжень від донарахувань, визначених в результаті перевірок, за останні 6 років не досягала і 1%. Тим не менш, словосполучення «податкова перевірка» наганяє жах на підприємців.

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