Перевірки бізнесу: 99% компаній добровільно платять податки, але відчувають тиск (результати розслідування) — Finance.ua

Перевірки бізнесу: 99% компаній добровільно платять податки, але відчувають тиск (результати розслідування) Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Перевірки бізнесу: 99% компаній добровільно платять податки, але відчувають тиск (результати розслідування)

Ґрунтуючись на статистиці звернень підприємців щодо оскарження результатів податкових перевірок за останні сім років, а також статистиці і звітах органів ДПС, команда Ради бізнес-омбудсмена дослідила вплив податкових перевірок на бізнес-середовище, і результати для держави в розрізі надходжень до бюджету.

Читайте також Перевірки бізнесу: податкова розширила перелік компаній

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук представив результати розслідування за власною ініціативою щодо феномену податкових перевірок.

Рада з’ясувала, що 99+% податкових надходжень забезпечуються саме за рахунок добровільної сплати податків, частка ж надходжень від донарахувань, визначених в результаті перевірок, за останні 6 років не досягала і 1%. Тим не менш, словосполучення «податкова перевірка» наганяє жах на підприємців.

Довіра

Згідно з дослідженнями Ради, рівень довіри до центрального апарату ДПС складає 19%, тоді як до регіональних податкових органів — 13%.

Генерування щороку десятків тисяч вкрай формалістичних і часто недостатньо обґрунтованих висновків податкових перевірок, значна частина яких не встоює після років у судах, створює адміністративну, правоохоронну, юридичну і судову метушню, яка суттєво не збільшує податкові надходження в Україні.

«Такий підхід створює невиправдані обтяження для українського бізнесу, пов’язані із захистом в межах адміністративних і судових процедур, відбираючи час у керівників та оборотний капітал у підприємств, який міг би бути більш вдало використаний для досягнення цілей воєнного часу і повоєнного відновлення. І, що навіть гірше, це продовжує підривати довіру між платниками податків та податковими органами, яку Нацстратегія прагне відновити», — зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Читайте також В Україні скасували мораторій на податкові перевірки бізнесу

«Вести бізнес в Україні дорого. Однак 99% компаній вчасно і чесно сплачують податки, попри війну. І при цьому все більше потерпають через наростання фіскального тиску. Бізнес, зокрема члени спільноти ТПП України, вважають несправедливим, що через мізерний процент порушників — до усіх підприємців застосовують „презумпцію злої волі“. Серед причин такого дисконнекту — відсутність постійного керівництва ДПС, як на центральному, так і на регіональному рівні. Продовжуємо спільну роботу для зміни податкового підходу до бізнесу й формування „податкової“ довіри між державою та бізнесом», підкреслив під час свого виступу Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України.

Проблеми

Віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців з питань податкової політики Юлія Дроговоз додала: «Найбільшою проблемою залишається непрозорість прийняття органами ДПС податкових повідомлень-рішень за результатами проведених перевірок, відсутність показників ефективності контрольно-перевірочної роботи, що дозволяє органам ДПС маніпулювати відповідними статистичними даними, вводячи в оману всіх користувачів цієї інформації завищеними показниками донарахувань податків та штрафних санкцій».

Офіційна статистика ДПС України свідчить, що у 2023 році більшість рішень суду була прийнята на користь платників податків. Судові витрати ДПС України у 2023 році склали 143 738 500 грн.

«Дана статистика свідчить про створення неправомірного тиску на сумлінних платників податків, що в кінцевому результаті шкодить розвитку економіки України. Бізнес вбачає за доцільне запровадити адміністративну і дисциплінарну відповідальність податківців за створення неправомірного тиску на компанії. Можливо, тоді податківці, як рядові так і ті що на керівних посадах, зважатимуть на наслідки своїх дій», — зазначила Наталія Артемчук, менеджер комітету з податкових та митних питань Європейської Бізнес Асоціації.

Довідка Finance.ua:

Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для заохочення потенційних інвесторів. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він зазначив, що залучення американських інвестицій потрібне українській економіці для відновлення і зростання. Крім того, Україна зацікавлена і в розвитку логістичних маршрутів та енергетичному секторі.

Нагадаємо, за попередніми даними Національного банку, у 2023 році в Україну зайшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.