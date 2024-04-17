Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів — Finance.ua
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Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів

Казна та Політика
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Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів
Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів
Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для заохочення потенційних інвесторів.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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«Ми провели зустріч із представниками деяких найбільших американських компаній, які бажають інвестувати в Україну або вже ведуть у нас бізнес-діяльність. Своєю чергою, Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат, щоб заохотити потенційних інвесторів», — написав він у телеграм-каналі.
Мельничук зазначив, що залучення американських інвестицій потрібне українській економіці для відновлення і зростання.
За його словами, особлива увага приділяється розвитку співпраці з американськими виробниками зброї та боєприпасів.
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«Основною передумовою для цього є надання Україні додаткових систем ППО. Це допоможе захистити всю нашу цивільну інфраструктуру від російського тероризму», — наголосив представник Кабміну.
Крім того, Україна зацікавлена і в розвитку логістичних маршрутів та енергетичному секторі.
Нагадаємо, за попередніми даними Національного банку, у 2023 році в Україну зайшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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