Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів — Finance.ua

Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів
Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для заохочення потенційних інвесторів.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Читайте також
«Ми провели зустріч із представниками деяких найбільших американських компаній, які бажають інвестувати в Україну або вже ведуть у нас бізнес-діяльність. Своєю чергою, Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат, щоб заохотити потенційних інвесторів», — написав він у телеграм-каналі.
Мельничук зазначив, що залучення американських інвестицій потрібне українській економіці для відновлення і зростання.
За його словами, особлива увага приділяється розвитку співпраці з американськими виробниками зброї та боєприпасів.
«Основною передумовою для цього є надання Україні додаткових систем ППО. Це допоможе захистити всю нашу цивільну інфраструктуру від російського тероризму», — наголосив представник Кабміну.
Крім того, Україна зацікавлена і в розвитку логістичних маршрутів та енергетичному секторі.
Нагадаємо, за попередніми даними Національного банку, у 2023 році в Україну зайшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною