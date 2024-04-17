Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів — Finance.ua

Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів Сьогодні 12:19 — Казна та Політика

Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів

Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для заохочення потенційних інвесторів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Ми провели зустріч із представниками деяких найбільших американських компаній, які бажають інвестувати в Україну або вже ведуть у нас бізнес-діяльність. Своєю чергою, Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат, щоб заохотити потенційних інвесторів», — написав він у телеграм-каналі.

Мельничук зазначив, що залучення американських інвестицій потрібне українській економіці для відновлення і зростання.

За його словами, особлива увага приділяється розвитку співпраці з американськими виробниками зброї та боєприпасів.

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«Основною передумовою для цього є надання Україні додаткових систем ППО. Це допоможе захистити всю нашу цивільну інфраструктуру від російського тероризму», — наголосив представник Кабміну.

Крім того, Україна зацікавлена і в розвитку логістичних маршрутів та енергетичному секторі.

Нагадаємо, за попередніми даними Національного банку, у 2023 році в Україну зайшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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