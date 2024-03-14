Приватні інвестори створять фонд на $15 млрд для відновлення України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Приватні інвестори створять фонд на $15 млрд для відновлення України

35
Приватні інвестори створять фонд на $15 млрд для відновлення України
Приватні інвестори створять фонд на $15 млрд для відновлення України
Програма для приватних інвесторів, спрямована на допомогу у відновленні України, має на меті забезпечити фінансування у розмірі $15 млрд за підтримки державних органів і ринків капіталу.
Про це пише Bloomberg.
За словами Філіпа Гільдебранда, віцеголови BlackRock Inc., який є одним із фінансистів, що беруть участь у дискусіях, Фонд розвитку України має намір залучити щонайменше $500 млн від країн, банків розвитку та інших грантодавців, а також $2 млрд від приватних інвесторів.
Читайте також
За його словами, це може об'єднати консорціум акціонерних і боргових інвесторів, які могли б профінансувати щонайменше $15 млрд на відновлювальні роботи в Україні.
Минулого місяця Світовий банк та інші організації оцінили загальну суму, потрібну для відновлення України після російського вторгнення, майже в $500 млрд.
Гільдебранд сказав, що новий фонд представляє «досить значну частину» з $80 млрд, які можуть бути профінансовані приватним сектором, за оцінками Міжнародної фінансової корпорації. Український уряд та фінансові компанії вже півтора року ведуть переговори про заохочення приватних інвестицій.
За словами Гільдебранда, фонд розвитку, ймовірно, буде зареєстрований у міжнародному центрі фондів у Люксембурзі з інвестиційним комітетом, а також аналітиками та дослідниками. За його словами, метою є створення одного з найбільших в історії державно-приватних партнерств, подібного до німецького KfW, створеного після Другої світової війни, або Партнерства з кліматичного фінансування між BlackRock та урядами кількох країн у 2021 році.
Пріоритетними сферами для фонду будуть ключові сектори сільського господарства, виробництва, інфраструктури та енергетики. Наразі було визначено близько 20 життєздатних проєктів із 200, які пройшли оцінку. Також буде створено центр підготовки проєктів, який займатиметься пошуком інвестиційно привабливих ідей, забезпечуючи їхню підтримку інвесторами. За словами Гільдебранда, його витрати покриватимуться за рахунок інвестиційних прибутків.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.