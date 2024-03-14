Приватні інвестори створять фонд на $15 млрд для відновлення України — Finance.ua

Приватні інвестори створять фонд на $15 млрд для відновлення України Сьогодні 15:37

Приватні інвестори створять фонд на $15 млрд для відновлення України

Програма для приватних інвесторів, спрямована на допомогу у відновленні України, має на меті забезпечити фінансування у розмірі $15 млрд за підтримки державних органів і ринків капіталу.

Про це пише Bloomberg.

За словами Філіпа Гільдебранда, віцеголови BlackRock Inc., який є одним із фінансистів, що беруть участь у дискусіях, Фонд розвитку України має намір залучити щонайменше $500 млн від країн, банків розвитку та інших грантодавців, а також $2 млрд від приватних інвесторів.

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За його словами, це може об'єднати консорціум акціонерних і боргових інвесторів, які могли б профінансувати щонайменше $15 млрд на відновлювальні роботи в Україні.

Минулого місяця Світовий банк та інші організації оцінили загальну суму, потрібну для відновлення України після російського вторгнення, майже в $500 млрд.

Гільдебранд сказав, що новий фонд представляє «досить значну частину» з $80 млрд, які можуть бути профінансовані приватним сектором, за оцінками Міжнародної фінансової корпорації. Український уряд та фінансові компанії вже півтора року ведуть переговори про заохочення приватних інвестицій.

За словами Гільдебранда, фонд розвитку, ймовірно, буде зареєстрований у міжнародному центрі фондів у Люксембурзі з інвестиційним комітетом, а також аналітиками та дослідниками. За його словами, метою є створення одного з найбільших в історії державно-приватних партнерств, подібного до німецького KfW, створеного після Другої світової війни, або Партнерства з кліматичного фінансування між BlackRock та урядами кількох країн у 2021 році.

Пріоритетними сферами для фонду будуть ключові сектори сільського господарства, виробництва, інфраструктури та енергетики. Наразі було визначено близько 20 життєздатних проєктів із 200, які пройшли оцінку. Також буде створено центр підготовки проєктів, який займатиметься пошуком інвестиційно привабливих ідей, забезпечуючи їхню підтримку інвесторами. За словами Гільдебранда, його витрати покриватимуться за рахунок інвестиційних прибутків.

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