Bloomberg опублікував приблизний план відновлення України: скільки коштів знадобиться — Finance.ua

Bloomberg опублікував приблизний план відновлення України: скільки коштів знадобиться Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Bloomberg опублікував приблизний план відновлення України: скільки коштів знадобиться

Європейський інвестиційний банк оцінив, що для відновлення України може знадобитися понад 1 трлн доларів державного та приватного капіталу. Ураховуючи інфляцію, ця сума перевищує фінансування, яке було надано за планом Маршалла, що сприяв промисловому відродженню Європи після Другої світової війни, більш ніж у п’ять разів.

Про це пише Bloomberg.

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У виданні зазначається, що вже є приблизний план, за яким можна зрозуміти, як буде відбуватися майбутнє відновлення.

Усе більше компаній готуються розпочати цей процес, збільшуючи свою інвестиційну присутність.

Так, турецькі компанії вже займаються відновленням мостів та доріг. Вони постачають генератори енергії та мобільні лікарні.

Зокрема, турецька компанія Onur Group займається ремонтом підірваних мостів, наприклад, в Ірпені. Разом з південнокорейською компанією Samsung C&T Corp., Onur Group побудувала мобільні лікарні в Україні.

Зрештою компанія хоче відновити реконструкцію міжнародного аеропорту «Дніпро» і низку проєктів зі створення автомагістралей.

За підтримки Великобританії компанія зі Стамбулу Dogus Construction відновлює три мости. У компанії прогнозують, що в майбутньому на реконструкцію буде укладено контракти на суму «пару мільярдів доларів».

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Rheinmetall AG Німецькі та австрійські компанії планують будівництво підприємств у сфері інфраструктури та оборони. Так, у лютому гігант оголосив про плани створити в Україні підприємство з виробництва таких необхідних 155-мм артилерійських боєприпасів.

Австрійська компанія Waagner-Biro Bridge Systems, що виробляє модульні сталеві естакади, які з'єднують річки і долини, вже запустила виробництво на заводі на заході України.

JPMorgan Chase & Co. чекає на робочі групи для «передпроєктного планування», а Данія наразі пожертвувала 120 мільйонів євро (130 мільйонів доларів США) на відновлення суднобудівного вузла Миколаєва.

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Виробник будівельних матеріалів Fixit з 2023 року будує новий виробничий майданчик на заході України, а хімічна компанія Bayer AG оголосила про інвестиції у виробництво насіння.

Як пише Bloomberg, з огляду на те, звідки надходитимуть гроші, американські та європейські компанії, найімовірніше, отримають левову частку контрактів, коли вони надійдуть.

Нагадаємо, у 2023 році на потреби відновлення урядом було використано близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів.

За результатами оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)» станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України у найближчі 10 років становить 486 млрд дол. США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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