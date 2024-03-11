Україна отримає від Литви кошти на відновлення шкіл та дитячих садків — Finance.ua

Україна отримає від Литви кошти на відновлення шкіл та дитячих садків Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Україна отримає від Литви кошти на відновлення шкіл та дитячих садків

Литва передасть Україні 5 млн євро на відновлення шкіл та дитячих садків, які були зруйновані протягом повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте, під час візиту до Києва.

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«Ми оголосили про виділення 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції та адаптації зруйнованих в Україні шкіл і дитячих садків шляхом встановлення в них укриттів. Під час мого візиту до Києва пролунало кілька сирен повітряної тривоги — очевидно, що для того, щоб забезпечити безперервну освіту, незважаючи на повітряні удари, ми повинні інвестувати в багатоцільові безпечні будівлі і не дозволити ворогу забрати майбутнє українських дітей», — сказала Скайсте.

За словами міністерки, в умовах затримки фінансування від США швидке виділення коштів допомоги від Європейського Союзу стає життєво важливим.

«Перші 4,5 мільярда євро з Фонду для України мають надійти в Україну в березні. Цього тижня Литва також оголосила, що приєднається до чеської ініціативи щодо спільної закупівлі амуніції для українських військ», — зазначила голова литовського мінфіну.

У рамках візиту Гінтаре Скайсте відвідала дитячий садок в Ірпені, який було відновлено за литовські кошти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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