Литва пропонує закріпити відмову від російського газу в законодавстві ЄС — Finance.ua

Литва пропонує закріпити відмову від російського газу в законодавстві ЄС Сьогодні 14:30 — Світ

Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документі, який міністри енергетики країн ЄС планують обговорити наступного тижня.

Видання нагадує, що імпорт газу в Європу з росії впав після вторгнення москви в Україну в 2022 році, і Європейська комісія запропонувала Європі припинити свою залежність від російського викопного палива до 2027 року.

Читайте також Введення санкцій проти «Росатому»: 2024 рік стане переломним

Але країни ЄС досі уникали застосування санкцій до імпорту російського газу або скрапленого природного газу, від якого все ще сильно залежать такі країни, як Австрія та Угорщина.

У документі, розробленому Литвою, з яким ознайомилося Reuters, пропонується Європейській комісії прийняти закон, де встановити, що 2027 рік стане жорстким терміном для країн щодо поетапної відмови від російського газу і СПГ.

Ідея полягала б у тому, щоб дати національним урядам більш тверді правові підстави для скорочення російського імпорту — наприклад, шляхом розірвання довгострокових контрактів на російський газ — уникаючи застосування санкцій.

«Таке законодавство має надати державам-членам повноваження вживати необхідних заходів на національному рівні для дотримання такого кінцевого терміну», — йдеться в документі.

Міністри енергетики країн ЄС обговорять це питання на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 4 березня.

ЄС також знаходиться в процесі затвердження правил газового ринку, які дозволять країнам блокувати російський імпорт, не дозволяючи російським компаніям бронювати потужності на своїй інфраструктурі газу та СПГ.

Читайте також Скільки грошей заплатив Євросоюз росії за нафту і газ: дані Євростату

Але деякі країни ЄС заявили, що неясно, чи зможуть вони використовувати цей варіант, що може мати хвильові наслідки за межами кордонів країни-імпортера.Наприклад, Бельгія та Іспанія імпортують російський СПГ, а потім відправляють паливо покупцям в інших країнах.

Видання зауважує, що трубопровідний імпорт газу з Росії різко впав з початку війни в Україні, а імпорт СПГ — ні.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.