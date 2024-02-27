Введення санкцій проти «Росатому»: 2024 рік стане переломним — Finance.ua

Введення санкцій проти «Росатому»: 2024 рік стане переломним Сьогодні 08:33 — Енергетика

Введення санкцій проти «Росатому»: 2024 рік стане переломним

Україна активно працює з міжнародними партнерами, аби усунути перешкоди для введення санкцій проти російської ядерної галузі.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

За словами очільника Міненерго, питання запровадження санкцій — на порядку денному, водночас для ухвалення рішення існують об'єктивні перешкоди.

«Санкції проти російського газу та вугілля були введені досить швидко, бо можна швидко знайти цей товар на іншому ринку. В атомній енергетиці все набагато складніше. Були ключові перешкоди для запровадження санкцій у цій галузі - російське ядерне паливо і позиції росії на ринку урану», — зазначив міністр.

Герман Галущенко пояснив, що раніше існували типи ядерного палива, монополію на виготовлення якого мала виключно росія. Відповідно це стримувало санкції.

«Цієї проблеми вже не існує. Спільно з американськими партнерами ми зробили паливо, альтернативне російському. І сьогодні вже більшість країн підписали контракти на його закупівлю. Тобто ці держави вже відходять від росії», — зазначив міністр.

Ситуація ж на урановому ринку виглядає дещо складнішою. Герман Галущенко пояснив, що для усунення росії з цього ринку країни повинні наростити видобуток урану і зробити значні інвестиції в галузь.

«Цього року багато країн пішли вперед у цьому напрямку. США виділили на уранову галузь 2,2 млрд доларів на рік. Ми теж підписали відповідні контракти з Великою Британією та Канадою. Так, питання санкцій потребує трохи більше часу, ніж нам хотілося. Але я думаю, що 2024 рік буде переломним», — сказав міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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