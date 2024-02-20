рф переорієнтувала експорт нафти на «дружні країни» — Finance.ua
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рф переорієнтувала експорт нафти на «дружні країни»

Енергетика
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рф переорієнтувала експорт нафти на «дружні країни»
рф переорієнтувала експорт нафти на «дружні країни»
Після запровадження санкцій росія переорієнтувала експорт нафти й нафтопродуктів на нові ринки.
Про це у вівторок, 20 лютого, заявив росіський віцепрем'єр Олександр Новак на форумі росія, пише російська агенція Інтерфакс.
У підготовленій Новаком презентації йшлося, що на «дружні країни» у 2023 році припало 86% експорту нафти порівняно з 40% у 2021 році й 84% експорту нафтопродуктів у порівнянні з 30% у 2021 році.
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«Раніше Новак повідомляв, що експорт нафти з росії у 2023 році становив 234,3 млн т, що на 3,3% менше, ніж роком раніше. Видобуток нафти та газоконденсату минулого року склав 530,6 млн т, що на 0,9% менше, ніж у 2022 році. Переробка нафти 2023 року становила 275 млн т», — йдеться в публікації.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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