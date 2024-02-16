Скільки грошей заплатив Євросоюз росії за нафту і газ: дані Євростату — Finance.ua

Скільки грошей заплатив Євросоюз росії за нафту і газ: дані Євростату Сьогодні 21:30 — Енергетика

Скільки грошей заплатив Євросоюз росії за нафту і газ: дані Євростату

Країни Євросоюзу закупили російську нафту і газ на загальну суму €30 млрд у 2023 році, незважаючи на введені Заходом санкції.

Про це повідомляє агенція Eurostat.

Зазначається, що за минулий рік відбулося скорочення товарообігу між росією та Євросоюзом. Згідно зі статистикою, оборот взаємної торгівлі скоротився у 2,8 рази порівняно з 2021 роком.

З лютого 2022 року країни Євросоюзу запровадили проти росії 12 санкційних пакетів, проте торгівля між рф та ЄС продовжилася. За даними за 2023 рік імпорт російських товарів до країн Євросоюзу становив €50,64 млрд, а експорт із ЄС до росії - €38,32 млрд.

Країни ЄС також продовжили закуповувати російські газ, нафту, нафтопродукти, чорні метали, метали платинової групи, добрива та неорганічну хімію, у тому числі паливо для ядерних реакторів. У цьому мінеральне паливо принесло росії більше доходів, ніж інші ресурси.

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Нагадаємо, посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту. З 50 танкерів, які потрапили до списку санкцій за період з 10 жовтня 2023 року, близько половини перестали перевозити нафту. Одночасно збільшився дисконт, з яким купується російська нафта, внаслідок чого її ціна цієї зими тримається близько стелі $60 за барель.

До слова росія досі залишається найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів на світові ринки через рік із запровадження Євросоюзом ембарго на її сировину, проте ринок російської нафти за рік зазнав істотних змін, адже приховувати поставки і обходити санкції виявилось не так просто.

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Європа десятиліттями була найбільшим покупцем нафти і нафтопродуктів з рф, тому введення заборони змусило російських постачальників шукати нові ринки збуту і та розробляти нову тактику продажів.

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