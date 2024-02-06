Країни «Групи семи» планують посилити правила імпорту російської нафти — Finance.ua

Країни «Групи семи» планують посилити правила імпорту російської нафти Вчора 11:32 — Енергетика

Країни «Групи семи» (G7) з 20 лютого посилять правила обмеження цін на імпорт російської нафти.

Про це повідомляє Nikkei.

Зазначається, що судноплавні та страхові компанії, які працюють з продавцями нафти, повинні будуть для кожного вантажу отримувати від імпортера підтвердження того, що він дотримується граничних цін.

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Раніше просили підтвердження за кожен період дії договорів перевезення. Тепер необхідно буде письмове засвідчення за кожне завантаження.

Від імпортерів, підозрюваних у перевищенні граничної ціни, вимагатимуть надати детальну інформацію про витрати, пов’язані з експортними процедурами, транспортні витрати і страхові внески.

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Нагадаємо, стеля цін на російську нафту була запроваджена в грудні 2022 року у відповідь на вторгнення рф в Україну. Його мета — скоротити доходи росії від нафтовидобувних країн і зменшити фінансування військових дій росії.

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