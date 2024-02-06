Країни «Групи семи» планують посилити правила імпорту російської нафти — Finance.ua

Країни «Групи семи» планують посилити правила імпорту російської нафти
Країни «Групи семи» (G7) з 20 лютого посилять правила обмеження цін на імпорт російської нафти.
Про це повідомляє Nikkei.
Зазначається, що судноплавні та страхові компанії, які працюють з продавцями нафти, повинні будуть для кожного вантажу отримувати від імпортера підтвердження того, що він дотримується граничних цін.
Раніше просили підтвердження за кожен період дії договорів перевезення. Тепер необхідно буде письмове засвідчення за кожне завантаження.
Від імпортерів, підозрюваних у перевищенні граничної ціни, вимагатимуть надати детальну інформацію про витрати, пов’язані з експортними процедурами, транспортні витрати і страхові внески.
Нагадаємо, стеля цін на російську нафту була запроваджена в грудні 2022 року у відповідь на вторгнення рф в Україну. Його мета — скоротити доходи росії від нафтовидобувних країн і зменшити фінансування військових дій росії.
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