Нафтогазові доходи як і раніше фінансують третину бюджету рф попри санкції — Finance.ua

Нафтогазові доходи як і раніше фінансують третину бюджету рф попри санкції Сьогодні 16:33 — Енергетика

Нафтогазові доходи як і раніше фінансують третину бюджету рф попри санкції

Приблизно третина надходжень федерального бюджету РФ покривається нафтогазовими доходами. Рівень залежності російського бюджету від вказаних надходжень не змінився, пише « Коммерсантъ » з посиланням на заяву голови Мінфіну росії Антона Сілуанова.

«Не більше, не менше, ніж у минулі роки (бюджет залежить від нафтогазових доходів. — Ред.). Приблизно федеральний бюджет близько третини своїх доходів поповнює за рахунок нафтогазових джерел», — зазначив російський чиновник.

За його словами, у макропрогнозі щодо розвитку економіки рф закладено ціну на нафту на рівні близько $70 за барель. Бюджет враховує в рамках базових планових призначень $60 за барель, а різниця поповнює Фонд національного добробуту.

«Навіть якщо ціна на нафту буде нижчою за заплановану, ми зможемо виконати у будь-якому випадку всі зобов’язання, але трохи менше сформуємо Фонд національного добробуту. Хоча впевнений, що виконуватимемо наші планові показники і щодо ФНБ», — додав міністр.

Журналісти навели дані Мінфіну рф, які свідчать, що з січня по листопад доходи федерального бюджету зросли на 4,8% рік до року, до 25,96 трлн руб. Доходи не від нафти та газу сягнули 17,7 трлн руб. і збільшилися на 25,6%, нафтогазові доходи знизилися на 22,8%, до 8,2 трлн руб.

Нафтові санкції проти рф

Група конгресменів Палати представників звернулась з листом до радника з національної безпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкцій проти рф. Вони зазначили, що схема обмеження цін на російську нафту дозволяє росії продовжувати фінансувати війну проти України.

Раніше писали, що США посилять контроль за дотриманням стелі цін на експорт російської нафти. Коаліція під керівництвом США оголосила про зміни у режимі дотримання вимог, які, за словами Міністерства фінансів, ускладнять російським експортерам обхід обмеження.

УНІАН За матеріалами:

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