Бразилія торік стала найбільшим імпортером російських нафтопродуктів, випередивши Туреччину — Finance.ua
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Бразилія торік стала найбільшим імпортером російських нафтопродуктів, випередивши Туреччину

Світ
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У 2023 році Бразилія імпортувала з росії 6,1 млн т дизельного палива в 2023 році, що у понад 60 разів більше, ніж 101 000 т у попередньому році. Згідно з офіційними даними уряду, вартість у доларовому вираженні збільшилася із $95 млн до $4,5 млрд.
Про це пише Financial Times.
Також країна збільшила закупівлі мазуту в росії: імпорт зріс до $5,3 млрд минулого року з $1,1 млрд у попередньому році.
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За даними Kpler, у жовтні Бразилія випередила Туреччину і стала найбільшим покупцем російського дизельного палива, а стрибок імпорту дизельного палива минулого року означає, що росія випередила США як найбільшого постачальника палива до Бразилії.
Бразилія торік стала найбільшим імпортером російських нафтопродуктів, випередивши Туреччину
Відповідаючи на питання про різке зростання імпорту російського дизельного палива, міністерство розвитку, промисловості та зовнішньої торгівлі Бразилії заявило, що на зовнішню торгівлю «впливало безліч факторів» і що «імпорт палива є результатом рішень, які приймають приватні агенти, і слідує логіці попиту та пропозиції».
москва продає сиру нафту та нафтопродукти за зниженими цінами через санкції, введені проти неї західними країнами внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Закупівлі Бразилії дозволені в рамках режиму санкцій за умови, що вони відповідають правилам морських перевезень.
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«Бразилія знайшла можливість отримувати російські товари зі знижкою, і це не лише дизельне паливо, а й добрива. Те саме стосується і таких країн, як Індія», — сказав Олівер Стюнкель, професор міжнародних відносин Фонду Жетуліо Варгаса.
Різке зростання імпорту може посилити звинувачення у тому, що Бразилія симпатизує росії у війні.
У грудні на росію припадала частка 85% загального імпорту дизельного палива до Бразилії; середній показник за 2023 рік становив близько 50%.
За матеріалами:
Forbes.ua
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