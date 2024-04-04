Перевірки бізнесу: податкова розширила перелік компаній — Finance.ua

Перевірки бізнесу: податкова розширила перелік компаній Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси

Перевірки бізнесу: податкова розширила перелік компаній

Державна податкова служба (ДПС) запланувала у 2024 році навідатися з перевірками до понад трьох тисяч компаній. При цьому перелік бізнесів, які планують перевірити цьогоріч, розширили.

Про це повідомляють аналітики Opendatabot

За цими даними, податкова оновила перелік бізнесів, які потраплять під перевірки цьогоріч. До списку додали 67 нових компаній, натомість 34 вибули. Перелік поповнився 33 перевірками компаній та 7 фізосіб-підприємців.

Сумарно у списку Податкової служби налічується понад 3,2 тисячі компаній, яких чекає моніторинг. З цієї кількості 2361 компанія та 921 ФОП.

Читайте також: Як сплачувати податки в Україні у 2024 році

Дев’ять компаній, які перевірить Податкова цьогоріч, потрапили до Індексу Опендатабота, вісім з них податківці планували перевірити з початку року, а одна компанія додалась після оновлення списку. Це фінансова компанія «Є гроші ком», яка з річним виторгом 1,66 млрд грн посіла дев’яту сходинку у категорії «Фінанси» рейтингу, додали аналітики.

Також опублікували список компаній, яких торкнеться перевірка, зі списку Індексу Опендатабота.

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба України з 25 березня 2024 року розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів. Пілотний проєкт триватиме протягом трьох місяців.

Державна податкова служба перевірятиме підприємців, які встановили Реєстратори розрахункових операцій (РРО). При цьому є кілька груп ризику. Кого перевірять у першу чергу — читайте тут.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.